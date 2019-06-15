Як топ-5 найрейтинговіших партій обіцяють змінити ситуацію в Україні

Дострокові парламентські вибори відбудуться всього за п'ять тижнів. Однак, більшість українців не читає передвиборчі програми улюблених партій. Та й навіщо, якщо вони більш подібні до добірки гасел, а не до плану розвитку держави? Журналісти 24 каналу разом з аналітиками з'ясували, що саме українцям пропонують партії та кандидати.

Володимир Зеленський і "Слуга народу"

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд у ботанічному саду Києва, на якому представила першу десятку кандидатів у депутати, а також окреслила основні пріоритети партії.

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Серед них можна виділити наступні:

– Скасувати недоторканність народних депутатів та повернути відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

– Запровадити механізми впливу українців на рішення влади через референдуми.

– Перевести максимально можливу кількість державних послуг в онлайн, а також нагороджувати грошима українців за виявлення корупції.

– Реформувати Збройні сили за стандартами НАТО.

– Розширити співпрацю з Євросоюзом і НАТО.

– Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів перезавантажити, натомість посилити можливості громадського контролю за судовою системою.

Більше про передвиборчу програму "Слуги народу" читайте тут.

Як сказав виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, у партій було не багато часу на те, щоб підготуватися до виборів. Часу і справді обмаль, тож партії просто підкорегували програми, які готували до президентських виборів.



Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу"

"Слуга народу" хоче податкової амністії для великого бізнесу, який приховував реальні доходи. А ще заміни податку на доходи податком на виведений капітал.

Як зазначають аналітики, Зеленський не піде на зміну податкової системи, поки економічна стабільність хитка. Риторика змінилася після перемовин із МВФ. Зараз у програмі "Слуги народу" більшість ініціатив направлені на боротьбу з корупцією.

Святослав Вакарчук і "Голос"

Гліб Вишлінський зауважив, що подібні цінності має і партія "Голос" Святослава Вакарчука. Вона фактично змагається зі "Слугою народу" у тому, щоб бути найбільш орієнтованою на бізнес. Крім того, у "Голосі" теж підтримують податок на виведений капітал. А ще програма партії Святослава Вакарчука передбачає введення ринку землі, приватизацію підприємств, боротьбу зі схемами на митниці та у податковій.

Ми прийшли боротися з олігархами, як з явищем. Ми не проти того, щоб в країні були багаті люди, але ми точно проти касти недоторканих, які раптом живуть по окремих правилах,

– заявив глава партії "Голос" Святослав Вакарчук.



Перша п'ятірка партії "Голос" на парламентські вибори-2019: інфографіка

"Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За Життя"

Програми партій "Європейська солідарність" та "опозиційна платформа – За Життя" жодних радикальних змін не пропонують. Їхня політика передбачає використання адмінресурсу в інтересах великого бізнесу. З тією відмінністю, що Петро Порошенко триматиме курс на Євросоюз. А партія Віктора Медведчука робитиме те саме, але орієнтуючись на Росію.

Це продовження тої самої політики, яка проводилася і за часів Януковича. Жодних ініціатив, які обговорювалися експертами та є достатньо прогресивними, і, вважається, будуть позитивно впливати на економіку, немає,

– пояснив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.



Перша п'ятірка політсили "Європейська Солідарність" Петра Порошенка на виборах: інфографіка

Юлія Тимошенко та "Батьківщина"

Юлія Тимошенко наполягає, що економічна політика майбутньої Коаліції, в яку вона веде партію Батьківщина, має ґрунтуватися на її програмі "Новий курс". Втім, це йде у розріз із програмою партії "Слуга народу".

Програма "Слуги народу" більшою мірою орієнтована на потреби економічно активних громадян. "Батьківщина" більше орієнтована на потреби громадян старшого віку і власне не на те, щоб більше заробляти, а на те, щоб менше витрачати,

– наголосив Гліб Вишлінський.



Перша п'ятірка "Батьківщини": інфографіка

А ще її "Новий курс" викликає таке ж невдоволення у МВФ, як слово "дефолт" із вуст олігарха Ігоря Коломойського.

Нам важливо було б, як для бізнес-спільноти, отримати підґрунтя для реальної роботи над боротьбою із корупцією. Для того, щоб ми відчули що дійсно у нас будь-яка людина, яка займається корупцією, буде покарана,

– сказала виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев'янко.

А для цього потрібно виконати те, на що забракло духу у попереднього складу парламенту та й у п'ятого президента – судова реформа, боротьба із тіньовою економікою та контрабандою, усунення олігархів від бюджетних дотацій.

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До слова, 21 липня українці обиратимуть народних депутатів дев'ятого скликання Ради на парламентських виборах. Через те, що чинні нардепи провалили ухвалення змін до виборчого законодавства, голосування проходитиме за старою системою – змішаною пропорційно-мажоритарною. Тому, залишаються партійні списки та "мажоритарка".