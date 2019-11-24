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      Як у Запоріжжі прибирали місто від сміття: що мотивувало мешканців

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      Позитивні емоції можна отримати і від того, що робиш світ довкола себе кращим. Як, наприклад, вчинили у Запоріжжі. Тамтешні жителі озброїлися величезними мішками і пішли збирати сміття. І назбирали таких аж дві сотні. Але й на цьому все не закінчилося. Бо кожен мішок можна було виміняти в організаторів на подарунки.

      В рукавицях та з мішками для сміття. Сотня людей вийшла сьогодні прибирати рідне Запоріжжя. Волонтери вирішили очистити п'ять локацій.

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      Прибирали лісосмугу на вулиці Магістральній. Пластикові пляшки, залишки їжі, паперові горнята від кави – сміття тут валяється усюди, лише подекуди визирає земля.

      Так багато сміття. Приходиш завжди і дивуєшся. Думаю, що немає виховання та відповідальності за нашу планету. Адже багато речей можна перероблювати,
      – розповіла педагог Анжеліка Протас.

      Збирати сміття прийшли не лише дорослі, а й діти. Школярка Ліза про акцію дізналась у мережі. "Я не розумію цього, якщо Земля – це наш дім, а підійти і викинути (сміття – 24 канал) в смітник складно. Я не можу цього пояснити", – розповіла Ліза Швець.

      Прибирання в Запоріжжі
      Прибирання в Запоріжжі

      За кожен мішок сміття організатори акції дають волонтерам фішки з написом "дяка". Їх у партнерів акції можна обміняти на подарунки: піцу, солодощі, шкарпетки або ж на екоторбу.

      Прибирання у Запоріжжі
      Фішка "дяка"

      "Я вважаю, що люди приходять не за подарунками, це саме екологічно та соціально свідомі люди, які приходять, які хочуть зробити місто кращим. Багато людей писали – ми хочемо прийти, хочемо взяти участь, але ми не встигли зареєструватись. Чи можна ми прийдемо, чи можна ми просто позбираємо сміття", – організатор акції "Чистодяка" Антон Казанцев.

      Сьогодні учасники акції назбирали понад двісті величезних мішків. Таке масове прибирання планують організовувати у місті і надалі.

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Новини політики Новини Запоріжжя Екологія
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