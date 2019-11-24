Як у Запоріжжі прибирали місто від сміття: що мотивувало мешканців

Позитивні емоції можна отримати і від того, що робиш світ довкола себе кращим. Як, наприклад, вчинили у Запоріжжі. Тамтешні жителі озброїлися величезними мішками і пішли збирати сміття. І назбирали таких аж дві сотні. Але й на цьому все не закінчилося. Бо кожен мішок можна було виміняти в організаторів на подарунки.

В рукавицях та з мішками для сміття. Сотня людей вийшла сьогодні прибирати рідне Запоріжжя. Волонтери вирішили очистити п'ять локацій.

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Прибирали лісосмугу на вулиці Магістральній. Пластикові пляшки, залишки їжі, паперові горнята від кави – сміття тут валяється усюди, лише подекуди визирає земля.

Так багато сміття. Приходиш завжди і дивуєшся. Думаю, що немає виховання та відповідальності за нашу планету. Адже багато речей можна перероблювати,

– розповіла педагог Анжеліка Протас.

Збирати сміття прийшли не лише дорослі, а й діти. Школярка Ліза про акцію дізналась у мережі. "Я не розумію цього, якщо Земля – це наш дім, а підійти і викинути (сміття – 24 канал) в смітник складно. Я не можу цього пояснити", – розповіла Ліза Швець.



Прибирання в Запоріжжі

За кожен мішок сміття організатори акції дають волонтерам фішки з написом "дяка". Їх у партнерів акції можна обміняти на подарунки: піцу, солодощі, шкарпетки або ж на екоторбу.



Фішка "дяка"

"Я вважаю, що люди приходять не за подарунками, це саме екологічно та соціально свідомі люди, які приходять, які хочуть зробити місто кращим. Багато людей писали – ми хочемо прийти, хочемо взяти участь, але ми не встигли зареєструватись. Чи можна ми прийдемо, чи можна ми просто позбираємо сміття", – організатор акції "Чистодяка" Антон Казанцев.

Сьогодні учасники акції назбирали понад двісті величезних мішків. Таке масове прибирання планують організовувати у місті і надалі.



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