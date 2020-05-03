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      Як українці масово порушують карантин: приголомшливі відео та фото

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      Українці масово порушують карантин задовго до початку послаблень: фото, відео
      Українці масово порушують карантин задовго до початку послаблень: фото, відео / Соцмережі

      Україні до скасування карантину – ще дуже далеко, а перші послаблення, найіморніше, відбудуться 11 травня. Проте в українських містах люди масово вийшли на вулиці. Зокрема, порушення карантину можна було спостерігати в Одесі, Харкові та Києві.

      Одеса

      В Одесі люди масово окупували район Аркадії, де неподалік розміщуються пляжі. Тут уже повідкривали маленькі магазинчики та кафе. Водночас люди прогулюються без захисних масок, передає "Українська правда".

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      Як порушують карантин у Одесі: відео 

      За інформацією телеграм-каналу "Одесса сейчас", не кращою є ситуація й на одеському "Привозі". Хоча ринки в Україні відкрили 1 травня, проте тут зовсім не дотримуються карантинних заходів. Зокрема, лише дехто намотав плівку на прилавки. Є люди й з масками, але здебільшого ті маски висять на підборіддях.

      Не дотримуються карантинних заходів і на Привозі (Фото: Телеграм-канал "Одеса сейчас")

      Харків

      Також порушують карантин у Харкові. Жителі та гості міста вийшли прогулятися Саржиним яром – хтось одягнув маски, але є люди й без. Крім того, тут зайняли спортивні майданчики, передає телеграм-канал "Веха".

      У Харкові люди масово вийшли у Саржин яр: відео 

      Київ

      Під Києвом чималі черги людей масово посунули до дендропарку "Добропарк", де нещодавно почали цвісти тюльпани.

      Попри карантин, люди масово кинулися до "Добропарку" під Києвом: відео  

      Як видно з кадрів, розміщених у мережі, більшість не дотримується ані соціальної дистанції, ані вимоги носити маску в громадському місці. Багато хто прийшов з дітьми та з ними фотографується. Водночас на під'їзді до комплексу виникали корки, а число відвідувачів склало сотні.

      Величезні скупчення людей у "Добропарку" під Києвом 

      Примітно, що "Добропарк" працював офіційно та пропускав всіх за квитками. Хоча ще 26 квітня тут оголосили, що закриваються на карантин. Після того, як історія з порушенням набрала розголосу, парк закрили на карантин знову – тепер уже до 11 травня.

      Також кияни масово вийшли на пішохідний міст, що веде на Труханів острів. І традиціно, більшість не дотримується соціальної дистанції та не носить масок. 

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      Попри карантин, кияни та гості столиці вийшли на пішохідний міст на Труханів острів 

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
      • Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
      • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
      • З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
      • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.
      • Про послаблення карантину задового до його офіційного початку оголосили мери Черкас і Дніпра.  
      • Станом на 3 травня в Україні підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. На жаль, 288 людей померли. Натомість 1547 пацієнтам вдалося одужати. 

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Києва Новини Харкова Новини Одеси Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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