Як українці святкують Великдень вдома: зворушливе відео
Українці вперше в історії святкують Великдень вдома, адже влада закликала громадян дотримуватися карантину. Для того, аби українці не наражались на небезпеку, всі великодні служби були онлайн, а люди могли придбати вже освячені паски або ж освятити їх біля дому.
Журналісти 24 каналу показали декілька родин, які все ж таки дослухались до порад лікарів та чиновників.
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Раніше родина киянки Олени святкувала Великдень з друзями на природі, цього року – вся сім'я залишилася вдома. А родина священника на Львівщині святкувала Великдень онлайн. Дружина настоятеля Юлія наголосила: Христос у кожному з нас, а не тільки в церкві.
Насправді, Христос народжується в кожному з нас. Він народжується в наших домівках. Не тільки в церкві. Напевно, він цього року хоче торкнутися кожної людини саме вдома,
– сказала дружина священника Юлія Голота.
Дивіться відео: як українці святкують Великдень вдома
Православна церква України вітає те, що цього року християни не пішли до храмів через спалах коронавірусу.
Ми маємо бути християнами не за назвою, а за сутністю. І ми всі знаємо, що сьогодні воскреслий Христос долає простір і час. Тому Бог у кожному з нас, Бог дає можливість бути на тому чи іншому місці і звертатись до нього з молитвою,
– підкреслив речник Православної церкви України диякон Михайло Омельян.
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
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