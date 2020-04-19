Як українці святкують Великдень вдома: зворушливе відео

Українці вперше в історії святкують Великдень вдома, адже влада закликала громадян дотримуватися карантину. Для того, аби українці не наражались на небезпеку, всі великодні служби були онлайн, а люди могли придбати вже освячені паски або ж освятити їх біля дому.

Журналісти 24 каналу показали декілька родин, які все ж таки дослухались до порад лікарів та чиновників.

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Раніше родина киянки Олени святкувала Великдень з друзями на природі, цього року – вся сім'я залишилася вдома. А родина священника на Львівщині святкувала Великдень онлайн. Дружина настоятеля Юлія наголосила: Христос у кожному з нас, а не тільки в церкві.

Насправді, Христос народжується в кожному з нас. Він народжується в наших домівках. Не тільки в церкві. Напевно, він цього року хоче торкнутися кожної людини саме вдома,

– сказала дружина священника Юлія Голота.

Дивіться відео: як українці святкують Великдень вдома

Православна церква України вітає те, що цього року християни не пішли до храмів через спалах коронавірусу.

Ми маємо бути християнами не за назвою, а за сутністю. І ми всі знаємо, що сьогодні воскреслий Христос долає простір і час. Тому Бог у кожному з нас, Бог дає можливість бути на тому чи іншому місці і звертатись до нього з молитвою,

– підкреслив речник Православної церкви України диякон Михайло Омельян.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу