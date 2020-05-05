Як уряд підтримає малий бізнес на період кризи: план Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України презентувало програми підтримки малого та мікробізнесу, який постраждав від карантину через коронавірус. Наразі основні програми з підтримки полягають у наданні пільгових кредитів.

В уряді обговорять, що робити з єдиним соціальним внеском для тих підприємців, які тимчасово не працюють, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зверніть увагу Доступні кредити 5-7-9%: скільки позик банки вже видали бізнесу

Наразі уряд розширив програму "5 – 7 – 9" та дозволив брати дешевші кредити підприємцям для того, аби підтримати їхню платоспроможність. У межах цієї програми можна взяти кредит під 0% річних для того, аби оплатити існуючі позики у банку.

На ці цілі виділили 35 мільярдів гривень.

Що відомо про програму "5 – 7 – 9"?За допомогою цієї програми держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць він створює, тим більшу компенсацію за кредитом отримує.

Програма "Нові гроші"

У межах цієї програми планують видавати пільгові кредити під 3% річних на 2 роки.

Гроші безробітним

Окрім того, уряд виділив на виплати з так званого тимчасового безробіття 4,7 мільярда гривень.

Гроші виплатять тим людям, яких відправили у неоплачувані відпустки через карантин. Виплати здійснюватимуть на рахунки роботодавців за умови, що вони не звільнятимуть своїх працівників.

Зауважимо, що за місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.

Питання ЄСВ

Питання єдиного соціального внеску, який роботодавці вимушені сплачувати, навіть не отримуючи прибутків на період карантину, наразі обговорюють з Мінфіном та Мінсоцполітики для "пошуку комплексного збалансованого рішення"

Важливо! Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт, яким пропонують звільнити фізичних осіб-підприємців від ЄСВ за травень. Які ще пільги передбачає документ – читайте тут.

В уряді нагадали, що з 11 травня карантин пом’якшується. Тобто низка малих підприємств зможуть повністю або частково відновити свою роботу.



Що відкриють з 11 травня / Інфографіка 24 каналу