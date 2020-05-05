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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Як уряд підтримає малий бізнес на період кризи: план Мінекономіки

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      Підтримка малого бізнесу на період карантину: що відомо
      Як уряд підтримає бізнес / Getty Images

      Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України презентувало програми підтримки малого та мікробізнесу, який постраждав від карантину через коронавірус. Наразі основні програми з підтримки полягають у наданні пільгових кредитів.

      В уряді обговорять, що робити з єдиним соціальним внеском для тих підприємців, які тимчасово не працюють, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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      Наразі уряд розширив програму "5 – 7 – 9" та дозволив брати дешевші кредити підприємцям для того, аби підтримати їхню платоспроможність. У межах цієї програми можна взяти кредит під 0% річних для того, аби оплатити існуючі позики у банку.

      На ці цілі виділили 35 мільярдів гривень.

      Що відомо про програму "5 – 7 – 9"?За допомогою цієї програми держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць він створює, тим більшу компенсацію за кредитом отримує.

      Програма "Нові гроші"

      У межах цієї програми планують видавати пільгові кредити під 3% річних на 2 роки.

      Гроші безробітним

      Окрім того, уряд виділив на виплати з так званого тимчасового безробіття 4,7 мільярда гривень.

      Гроші виплатять тим людям, яких відправили у неоплачувані відпустки через карантин. Виплати здійснюватимуть на рахунки роботодавців за умови, що вони не звільнятимуть своїх працівників.

      Зауважимо, що за місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.

      Питання ЄСВ

      Питання єдиного соціального внеску, який роботодавці вимушені сплачувати, навіть не отримуючи прибутків на період карантину, наразі обговорюють з Мінфіном та Мінсоцполітики для "пошуку комплексного збалансованого рішення"

      Важливо! Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт, яким пропонують звільнити фізичних осіб-підприємців від ЄСВ за травень. Які ще пільги передбачає документ – читайте тут.

      В уряді нагадали, що з 11 травня карантин пом’якшується. Тобто низка малих підприємств зможуть повністю або частково відновити свою роботу.

      послаблення карантину 11 травня україна
      Що відкриють з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Гроші Податки Безробіття Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Кредит Бізнес
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