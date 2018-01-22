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Як Україна оговтується від негоди

19:13, сьогодні 125 Читать новость на русском

Без світла, тепла та води. Так уже п'ятий день живуть три міста на Одещині. Електропори через негоду повалило ще 18 січня. І досі їх не можуть відремонтувати. Тим часом, Україну далі засипає снігом, на дорогах – Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та Чернівецької областей – затори.

Сильний вітер, кучугури снігу і як наслідок три міста на Одещині без світла, тепла і води. Негода ще 18 січня повалила більше тисячі електроопор в Арцизі, Кілії та Вилковому.

Насосні станції, котельні та лікарні працюють за допомогою генераторів. У міській лікарні у Вилковому облаштували пункт обігріву для населення. Електроенергію у місті обіцяють відновити вже за декілька днів.

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Загалом же, в Україні без світла через негоду – 146 населених пунктів. А Чернівці засипало снігом ще з ночі. Дороги нерозчищені, тож в годину пік утворилися затори. Громадський транспорт курсував із запізненням. Замело і автошляхи області. Синоптики запевняють: завтра в Україні вже не сніжитиме, але буде холодніше.

А в українських Карпатах, попереджають надзвичайники, велика небезпека сходження лавин. Уже зараз у гірських районах Івано-Франківщини насипало 1,5 метра снігу.

Теги: Новини України Новини Одеси Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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