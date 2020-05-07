Як вберегти дітей від кримінального світу?

Рік тому в Україні запрацював пілотний проєкт "Програма відновлення неповнолітніх", мета якої – дати другий шанс дітям, які вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості.

Чи вдалося реалізувати задумане та як розвиватиметься відновне правосуддя в Україні – читайте далі.

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В дитинстві багато хто з нас робив необдумані, а часом і незаконні речі. Обливати перехожих водою з балкона, (не)навмисне бити шибки, лазити в сусідські садки за свіжими фруктами – здавалося б, дитячі розваги. Проте, діти в силу віку не завжди можуть знайти межу та інколи вдаються до більш серйозних порушень, за які передбачено вже кримінальну відповідальність.

Якось в Одесі підліток вкрав з магазинчика тюльпани для своєї дівчини, які не міг придбати самостійно. Дочекався темряви, вхопив букет і побіг. Проте, недалеко – до найближчої патрульної машини,

– розповідає Петро Кобзар, адвокат-посередник, залучений до роботи з підлітками.

За словами Анни Замкової, прокурорки управління захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора, такі дії кваліфікуються як грабіж – відкрите викрадення чужого майна. За такий злочин передбачене покарання до чотирьох років позбавлення волі. Програма відновлення ж дає дитині можливість повернути завдану шкоду, примиритись з потерпілим та бути звільненою від відповідальності. А це означатиме, що підліток не тільки не понесе покарання, а й не матиме судимості та небажаних від цього статусу наслідків.

"В кримінальному процесі в Україні каральний підхід домінує над відновлювальним. Держава намагається в першу чергу покарати злочинця, а не відновити стосунки між людьми чи запобігти новим злочинам. Через це діти, які вчинили навіть незначне правопорушення, нерідко отримують судимість. Проте, не завжди реально усвідомлюють шкоду своїх дій", – вважає Ірина Шиба, виконавча директорка Фундації DEJURE.

Щоб це змінити, ще в січні минулого року міністр юстиції і генеральний прокурор підписали Наказ про реалізацію пілотного проєкту "Програма відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочину". Проєкт тривав понад рік у шести областях.

Проєкт "Програма відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочину" почали реалізовувати у шести областях України / Графіка Мінюсту

Програма відновлення використовує медіацію для примирення неповнолітніх правопорушників із потерпілими, тобто напрацьовує певний алгоритм дій з врегулювання конфлікту. Залучений медіатор (адвокат-посередник) сприяє сторонам у примиренні та допомагає з'ясувати, якого саме способу поновлення прав хочуть сторони. Може йтися про відшкодування, вдпрацювання шкоди, вибачення та інше.

"Стати учасником програми відновлення може неповнолітній, який вперше вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, визнав свою помилку та щиро розкаявся. І дитина, і потерпілий мають дати згоду на участь у програмі. За час дії проєкту у шести регіонах 385 неповнолітніх були проінформовані про можливість участі у програмі відновлення. Але є тільки 108 справ, де сторони – неповнолітній та потерпілий – погодилися взяти участь у програмі", – розповідає Олександр Баранов, в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

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Поки лише 108 порушників стали учасниками програми / Графіка Мінюсту

У разі, якщо порушник щиро розкаявся, примирився з жертвою та відшкодував потерпілому завдані збитки, суд може звільнити дитину від кримінальної відповідальності та покарання. Так дитина уникне кримінального світу та повторних злочинів. Примітно, що відшкодування збитків та каяття порушників більше задовольняє потерпілих, ніж їх ув'язнення.

У Овідіополі двоє учасників пілотного проєкту більше тижня прибирали територію підприємства, на якому вчинили крадіжку. Навіть намагались пофарбувати вхідні ворота. Керівництво настільки відчуло щире каяття підлітків, що довго дякувало, а сторони розійшлись на позитиві,

– згадує досвід медіації Петро Кобзар.

Але в процесі примирення недостатньо лише відшкодування збитків, наголошує Анна Замкова: "У дитини має змінитись спосіб життя. Тобто потрібна психологічна робота з неповнолітнім, його сім'єю, оскільки у ряді випадків однією з причин протиправної поведінки є саме відсутність порозуміння з батьками, бездоглядність та конфліктні ситуації в родині. Не менш важливим фактором є й залучення підлітка до навчання, працевлаштування, тому що дві третини кримінальних правопорушень вчиняється з корисливих мотивів".

За перший рік роботи програми підписали вже 87 угод між сторонами, а більше 60 підлітків суд звільнив від кримінального покарання. А це вже більше 60 врятованих життів. Ще стільки ж справ знаходяться на розгляді в судах.

Схожі програми також працюють у деяких країнах Європи, США, Австралії, Новій Зеландії. Наприклад, у Грузії з 3000 неповнолітніх, які взяли участь у програмі відновлення, повторні злочини вчинили лише 134.

Український пілот теж виявився успішним, тому 16 квітня 2020 року вже нові міністр юстиції Денис Малюська та генпрокурор Ірина Венедіктова підписали спільний наказ про розширення "Програми відновлення" на територію всієї України. Координаційний центр з надання правової допомоги вже оголосив відбір серед адвокатів для навчання медіації, щоб залучати їх в подальшому до Програми відновлення. Очікуються також і законодавчі зміни, які закріплять відновний підхід у кримінальному процесі.

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"Проєкт було започатковано як пілотний. Наше законодавство має механізми для застосування відновного правосуддя. До початку процесу гуманізації кримінального судочинства, до дітей порушників часто застосовувались найсуворіші види покарання – позбавлення волі та запобіжні заходи – тримання під вартою. Сьогодні ж за ініціативою ювенальних прокурорів активно застосовуються альтернативні механізми здійснення правосуддя до порушників, які вперше скоїли злочин невеликої або середньої тяжкості. Тільки минулого року близько тисячі неповнолітніх або кожна четверта дитина звільнені судом від кримінальної відповідальності, – зазначила Анна Замкова.

Прокурорка стверджує, що з 2013 року вдесятеро зменшилась кількість засуджених підлітків у виховних колоніях – з 890 до 83 та втричі – неповнолітніх у слідчих ізоляторах – з 520 до 148. Але ж інститут медіації не закріплений на законодавчому рівні в Україні. І якраз пілотний проєкт, який діє з лютого минулого року, дає можливість змін до Кримінального процесуального законодавства для врегулювати процедури медіації, .

Пілотний проєкт "Програми відновлення" довів, що часто підлітки, які вчинили нетяжкий злочин, усвідомлюють його серйозність вже після правопорушення. І спільне завдання суспільства – не покарати дитину, а вказати їй правильний шлях.

Розширення дії "Програми відновлення" на всю Україну – це можливість врятувати від кримінального світу ще більше українських підлітків та зробити наш світ трішечки людянішим. За попередніми оцінками, втілення проекту по всій країні дасть можливість вивести понад 1,5 тис неповнолітніх з-під кримінального переслідування.