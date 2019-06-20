Як вбили Дарію Лук'яненко: поліція розкрила подробиці

Зниклу 11-річну Дарії Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. У злочині підозрюють її односельця – 26-річного Миколу Тарасова. Перед вбивством 11-річну Дарину Лук'яненко затриманий підозрюваний намагався зґвалтувати дівчинку.

Голова поліції Одеської області Олег Бех детально розповів, як підозрюваний скоїв злочин, пише "Одеса медіа".

Коротко: Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо

Як підозрюваний вбив Дарію Лук'яненко?

Слідство встановило, що підозрюваний Микола Тарасов у той день побачив дівчинку на ринку. Тарасов пішов до себе додому та дочекався, коли Даринка буде йти повз його будинок. Тоді зловмисник затягнув дитину до себе у двір, а потім у будинок.

Він роздягнув дівчинку та спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір, став душити її,

– зазначив поліцейський.

Після цього підозрюваний завдав дитині пошкоджень або ножем, або шилом. Він зв'язав скотчем ноги дівчинки й прив'язав до них каміння, щоб тіло не могло спливти на поверхню.

На голову дитині він одягнув кульок і теж замотав його скотчем, щоб вона не могла дихати, і скинув у вигрібну яму,

– сказав Олег Бех.

Поліція зібрала уже всю необхідну інформацію, яка дозволила посекундно відтворити маршрут руху дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня та з’ясувати всі обставини вбивства. Сьогодні, 20 червня, підозрюваному Тарасову буде оголошено про підозру, і прокуратура буде вимагати утримання під вартою без можливості внесення застави.

Про ймовірного вбивцю: Миколу Тарасова підозрюють у вбивстві Дарії Лук'яненко: що про нього відомо

Що інкримінують ймовірному вбивці? Чотири статті Кримінального кодексу: незаконне позбавлення волі, спроба зґвалтування малолітньої, вбивство малолітньої, поєднане зі спробою зґвалтування і наруга над тілом.

Ми будемо вимагати найвищої міри покарання – довічного ув'язнення,

– заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.



Маршрут руху Дарії Лук'яненко в день її зникнення

До слова, матір ймовірного вбивці постійно плаче, але захищати свого меншого сина не збирається. Вона підтвердила, що її син і справді вбив 11-річну дівчинку.

Це він зробив! Я відмовилася від нього, у мене немає сина, я не хочу знати такого сина,

– сказала вона.

Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?

Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

Проте зниклу Дарію знайшла мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.