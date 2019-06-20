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      Як вбили Дарію Лук'яненко: поліція розкрила подробиці

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      Поліція розповіла, як вбили Дарію Лук'яненко
      Поліція розповіла, як вбили Дарію Лук'яненко / Колаж 24 каналу

      Зниклу 11-річну Дарії Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. У злочині підозрюють її односельця – 26-річного Миколу Тарасова. Перед вбивством 11-річну Дарину Лук'яненко затриманий підозрюваний намагався зґвалтувати дівчинку.

      Голова поліції Одеської області Олег Бех детально розповів, як підозрюваний скоїв злочин, пише "Одеса медіа".

      Коротко: Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо

      Як підозрюваний вбив Дарію Лук'яненко?

      Слідство встановило, що підозрюваний Микола Тарасов у той день побачив дівчинку на ринку. Тарасов пішов до себе додому та дочекався, коли Даринка буде йти повз його будинок. Тоді зловмисник затягнув дитину до себе у двір, а потім у будинок.

      Він роздягнув дівчинку та спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір, став душити її,
      – зазначив поліцейський.

      Після цього підозрюваний завдав дитині пошкоджень або ножем, або шилом. Він зв'язав скотчем ноги дівчинки й прив'язав до них каміння, щоб тіло не могло спливти на поверхню.

      На голову дитині він одягнув кульок і теж замотав його скотчем, щоб вона не могла дихати, і скинув у вигрібну яму,
      – сказав Олег Бех.

      Поліція зібрала уже всю необхідну інформацію, яка дозволила посекундно відтворити маршрут руху дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня та з’ясувати всі обставини вбивства. Сьогодні, 20 червня, підозрюваному Тарасову буде оголошено про підозру, і прокуратура буде вимагати утримання під вартою без можливості внесення застави.

      Про ймовірного вбивцю: Миколу Тарасова підозрюють у вбивстві Дарії Лук'яненко: що про нього відомо

      Що інкримінують ймовірному вбивці? Чотири статті Кримінального кодексу: незаконне позбавлення волі, спроба зґвалтування малолітньої, вбивство малолітньої, поєднане зі спробою зґвалтування і наруга над тілом.

      Ми будемо вимагати найвищої міри покарання – довічного ув'язнення,
      – заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

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      Маршрут руху Дарії Лук'яненко в день її зникнення

      До слова, матір ймовірного вбивці постійно плаче, але захищати свого меншого сина не збирається.  Вона підтвердила, що її син і справді вбив 11-річну дівчинку.  

      Це він зробив! Я відмовилася від нього, у мене немає сина, я не хочу знати такого сина,
      – сказала вона.

      Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?

      Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

      Проте зниклу Дарію знайшла мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

      Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.

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      Теги: Новини України Розслідування Поліція Жертви Кримінальні новини Дарія Лук'яненко Новини Одеси Діти і неповнолітні
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