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Як виглядатиме капсула Hyperloop всередині: з’явились фото

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Інтер'єр у капсулі Hyperloop
Інтер'єр у капсулі Hyperloop / nbcnews.com

Під час виставки у Дубаї компанія Virgin Hyperloop разом із Дорожньо-транспортним відомством Дубаю представили повномасштабну функціональну модель капсули Hyperloop One.

Про це пише NBC News.

Дизайн для капсули розробила компанія BMW.

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Virgin Hyperloop One – це один з трьох незалежних проектів швидкісної транспортної системи, що ведеться паралельно з SpaceX та НТТ. Запуск першого сполучення заплановано на 2020 рік у Дубаї.

Саме Virgin нині є лідером у перегонах з будівництва Hyperloop. В компанії обіцяють сполучити два мегаполіси Саудівської Аравії швидкісною магістраллю. Швидкість капсули в тунелі має сягати 386 км/год. Під час виставки представили інтер’єр капсули Virgin Hyperloop One. Це перший повномасштабний прототип гкапсули, що був показаний широкій публіці.

Hyperloop

Капсула Hyperloop

"З дизайном Virgin Hyperloop One ми хотіли створити новий візуальний вираз для нового способу громадського транспорту", – заявив шеф-дизайнер Designworks LA Йоханнес Лампела.

Капсула облаштована шкіряними кріслами з регулюванням, підігрівом та охолодженням, сенсорними екранами, підсвіткою зі змінними кольорами та регулюванням яскравості.

Hyperloop

Капсула Hyperloop всередині 

Що таке Hyperloop? Це вакуумний поїзд¸ що рухається у тунелі. Тестовий майданчик для Hyperloop розмістять і в Україні. За словами українського міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Hyperloop в Україні можливо запустити вже 2019 році.

Hyperloop

Перший запуск Hyperloop має відбутись  у 2020 році

Теги: Техно Hyperloop ОАЕ Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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