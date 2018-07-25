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Як виглядатимуть сервіси Google після зміни дизайну: відео

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Як виглядатимуть сервіси Google після зміни дизайну
Як виглядатимуть сервіси Google після зміни дизайну / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилося відео від співробітників компанії Google Адама Грабовскі та Ніколо Бьянчіно, яке демонструє оновлений дизайн Material Theme. Виявилося, що ролик призначений виключно для внутрішніх команд корпорації, проте з чиєїсь необережності потрапив до загального доступу.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Google розпочала оновлювати свої сервіси відповідно до нового дизайну Material Theme кілька місяців тому. Його вже можна оцінити в веб-версії Gmail, додатках "Підкасти" та "Новини", магазині Google Pay, а також в бета-версіях "Карт" і "Пошуку". Тепер же стало відомо, як після редизайну будуть виглядати інші додатки корпорації.

Material Theme пропонує набагато більше можливостей для розробників в порівнянні з Material Design. При створенні додатків і сайтів вони можуть налаштовувати кольори всіх елементів, радіус заокруглення країв і їх форму, міняти шрифтову сітку і багато іншого.

Як виглядатимуть додатки Google з дизайном Material Theme – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Google
Джерело: 24 Канал
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