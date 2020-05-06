Як заощадити під час карантину: поради економічного експерта

Через кризу, яку спричинила пандемія COVID-19, багато людей залишились без роботи або з невеликими зарплатами. Українцям порадили заощаджувати, адже невідомо, як ситуація складеться після карантину. Однак як економити правильно – читайте далі.

Економічний експерт Тарас Козак в ефірі ранкового шоу на 24 каналі зазначив, що українці – дуже заощадлива нація.

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За його словами, невідомо, як Україна виходитиме з карантину. Не варто думати, що після завершення боротьби з пандемією країна повернеться до попереднього життя. "Нас чекають нові виклики. Треба бути готовими до різних несподіванок і заощаджувати, щоб зустріти їх з певними коштами", – сказав експерт.

Як ствердив Тарас Козак, найбільші світові банки друкують величезні обсяги коштів для того, щоб підтримати своїх громадян.

Нацбанк України не настільки потужний і наша економіка не настільки сильна, щоб банк забезпечив нас додатковими коштами. Тому ми повинні обходитися тими коштами, які в нас є і вкладати їх бажано в надійні активи,

– запевнив експерт.

Національний банк України прогнозував, що інфляція залишатиметься не високою – приблизно 5 – 6% за весь 2020 рік. Козак пояснив, що це невелике зростання цін. Зарплата людей теж буде трохи зростати. Тому купівельна спроможність українців, за словами експерта, залишиться на тому ж рівні. Звісно, не йдеться про тих, хто втратив роботу.

Він поділився кількома порадами, як заощаджувати та чого варто боятися.

► Не вкладати "всі яйця в один кошик"

Експерт ствердив, що ця народна мудрість дуже стосується саме фінансової сфери. Йдеться про те, що не потрібно тримати всі активи в одній валюті або в одному місці. Також не варто купувати на всі гроші одну нерухомість або все вкласти в одну акцію.

Ми не знаємо, яке буде майбутнє і ціни. До прикладу, ситуація на світових ринках. Нафта нещодавно коштувала -37 доларів. Тобто ще треба було заплатити, щоб її комусь віддати. Це хороший приклад,

– пояснив експерт.



Не вкладайте всі гроші в одну річ або валюту / Фото nure.info

► Доцільно вкладати гроші в золото

Тарас Козак розповів, що у час кризи треба звернути увагу на золото. "Воно дуже повільно зростає – значно повільніше, ніж гроші. Жоден Національний банк не вміє друкувати золото, його лише видобувають, тому вкладати гроші в золото – доцільно", – сказав експерт.

На жаль, це не те золото, про яке думають більшість українців. Це не ювелірні вироби, йдеться про чисте золото. В Україні воно також є, але це тільки для багатих людей,

– зауважив Козак.



Злитки золота / Фото mind.ua

► Не піддаватися шахраям

Економічний експерт зазначив, що під час кризи створюють свої мережі шахраї. На ринку є вже кілька компаній, які залучають кошти під високі відсотки.

"Українці думають, що отримають в цій компанії високі доходи, які дозволять їм нормально жити. Це шахраї. Не буває так, що всі дають низьку дохідність, а хтось такий щедрий, що дає високу. Будьте обережні", – наголосив Козак.



Експерт радить остерігатись шахраїв / Фото prm.ua

► Обережно ставитись до купівлі нерухомості

Українці зазвичай люблять купувати нерухомість. Однак Тарас Козак застеріг, що експерти очікують кризу на ринку нерухомості. Саме тому варто ретельно обдумати своє рішення і не вкладати гроші у сумнівну нерухомість.



Вкладати гроші в нерухомість – небезпечно / Фото allevents.in

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