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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як заощадити під час карантину: поради економічного експерта

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      Через кризу, яку спричинила пандемія COVID-19, багато людей залишились без роботи або з невеликими зарплатами. Українцям порадили заощаджувати, адже невідомо, як ситуація складеться після карантину. Однак як економити правильно – читайте далі.

      Економічний експерт Тарас Козак в ефірі ранкового шоу на 24 каналі зазначив, що українці – дуже заощадлива нація.

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      За його словами, невідомо, як Україна виходитиме з карантину. Не варто думати, що після завершення боротьби з пандемією країна повернеться до попереднього життя. "Нас чекають нові виклики. Треба бути готовими до різних несподіванок і заощаджувати, щоб зустріти їх з певними коштами", – сказав експерт.

      Як ствердив Тарас Козак, найбільші світові банки друкують величезні обсяги коштів для того, щоб підтримати своїх громадян.

      Нацбанк України не настільки потужний і наша економіка не настільки сильна, щоб банк забезпечив нас додатковими коштами. Тому ми повинні обходитися тими коштами, які в нас є і вкладати їх бажано в надійні активи,
      – запевнив експерт.

      Національний банк України прогнозував, що інфляція залишатиметься не високою – приблизно 5 – 6% за весь 2020 рік. Козак пояснив, що це невелике зростання цін. Зарплата людей теж буде трохи зростати. Тому купівельна спроможність українців, за словами експерта, залишиться на тому ж рівні. Звісно, не йдеться про тих, хто втратив роботу.

      Він поділився кількома порадами, як заощаджувати та чого варто боятися.

      ► Не вкладати "всі яйця в один кошик"

      Експерт ствердив, що ця народна мудрість дуже стосується саме фінансової сфери. Йдеться про те, що не потрібно тримати всі активи в одній валюті або в одному місці. Також не варто купувати на всі гроші одну нерухомість або все вкласти в одну акцію.

      Ми не знаємо, яке буде майбутнє і ціни. До прикладу, ситуація на світових ринках. Нафта нещодавно коштувала -37 доларів. Тобто ще треба було заплатити, щоб її комусь віддати. Це хороший приклад,
      – пояснив експерт.

      гроші
      Не вкладайте всі гроші в одну річ або валюту / Фото nure.info

      ► Доцільно вкладати гроші в золото

      Тарас Козак розповів, що у час кризи треба звернути увагу на золото. "Воно дуже повільно зростає – значно повільніше, ніж гроші. Жоден Національний банк не вміє друкувати золото, його лише видобувають, тому вкладати гроші в золото – доцільно", – сказав експерт.

      На жаль, це не те золото, про яке думають більшість українців. Це не ювелірні вироби, йдеться про чисте золото. В Україні воно також є, але це тільки для багатих людей,
      – зауважив Козак.

      золото
      Злитки золота / Фото mind.ua

      ► Не піддаватися шахраям

      Економічний експерт зазначив, що під час кризи створюють свої мережі шахраї. На ринку є вже кілька компаній, які залучають кошти під високі відсотки.

      "Українці думають, що отримають в цій компанії високі доходи, які дозволять їм нормально жити. Це шахраї. Не буває так, що всі дають низьку дохідність, а хтось такий щедрий, що дає високу. Будьте обережні", – наголосив Козак.

      шахраї
      Експерт радить остерігатись шахраїв / Фото prm.ua

      ► Обережно ставитись до купівлі нерухомості

      Українці зазвичай люблять купувати нерухомість. Однак Тарас Козак застеріг, що експерти очікують кризу на ринку нерухомості. Саме тому варто ретельно обдумати своє рішення і не вкладати гроші у сумнівну нерухомість.

      нерухомість
      Вкладати гроші в нерухомість – небезпечно / Фото allevents.in

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      "У Києві є вже кілька компаній, які не можуть добудувати свої об'єкти. Їх пропонують українцям за низькою ціною та акціями. Однак треба бути обережними, адже внаслідок кризи будівельна галузь постраждала і немає впевненості, що ці всі квартири і будинки будуть  добудовані", – зазначив Тарас Козак.
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Шахрайство Золото Гроші Новини нерухомості Новини нерухомості України Світова криза 2020
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