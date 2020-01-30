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      Як заробити у ProZorro: функції, які допоможуть отримати мільйони

      Інститут просвіти 148 Читать новость на русском

      У 2018 році у Львові встановили рекорд. Міська рада продала комунальне приміщення за 34 мільйони гривень. Сума рекордна, адже це фактично бюджет районного центру України. За один квадратний метр комунального майна в центрі Львова покупці заплатили майже 17 тисяч доларів. Фахівці одностайні: не було б системи ProZorro – не було б і цього рекорду.

      Система електронних закупівель ProZorro запрацювала три роки тому. Доти галузь державних закупівель була одною з найкорумпованіших. Усе трималося на особистих домовленостях і закритості. Держава втрачала мільярди. Комунальне майно продавали за безцінь і часто своїм.

      Зверніть увагу! Що таке "розумні" міста та як вони вплинуть на наше життя

      Тепер же міста, і не лише вони, мають змогу торгувати онлайн. Якщо ви, до прикладу, фермер і маєте доступ до комп'ютера, можете подаватися на закупівлю та продавати будь-які товари, не виходячи з дому. Це означає, що система відкриває ринок для малого та середнього бізнесу в усій Україні.

      Нині топовими містами, де активно торгують нерухомістю онлайн, є:

      • Львів;
      • Маріуполь;
      • Дніпро;
      • Покров;
      • Чернівці.

      Що цікаво, навіть столиця України поступається цим містам.

      прозоро

      Торгувати у ProZorro можуть малий та середній бізнес в усій Україні

      Через ProZorro можна не лише продавати, а й здавати в оренду. Усе максимально відкрито: видно ставки та конкуренцію. Бо система ProZorro – це насамперед база даних на сервері, до якої не можна долучитися напряму. Завдяки цьому, держава не може втручатися в перебіг торгів, відсіювати учасників або якось впливати на них. 

      ► Оголосити закупівлю може лише державний замовник.
      ► Взяти участь у торгах може будь-яка особа, зокрема й іноземна.

      прозоро
      Продавати у ProZorro можуть різні галузі 

      Нині за системою ринку відкритих даних живе весь цивілізований світ. Аби скористатися електронною системою треба лише комп'ютер, підключений до інтернету, та бажання. А ще, усвідомлення того, що боротьба з корупцією починається з тебе.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Львова Фінанси Гроші Інститут просвіти ProZorro
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