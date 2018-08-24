Як збирають смартфон Galaxy Note9 – Samsung показав відео із заводу

24 серпня у світі стартують продажі флагманського смартфона Samsung Galaxy Note9. З нагоди цієї події компанія Samsung оприлюднила відеоролик, який є такою собі віртуальною екскурсією на один із заводів південнокорейського гіганта.

Саме там збирають смартфони Galaxy Note9. На відео відображена робота автоматизованої лінії, де збираються і тестуються смартфони Galaxy Note9.

Завод Samsung розміщений в місті Куми в Південній Кореї.

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В Україні смартфон надійде у продаж 31 серпня. Однак, сьогодні, 24 серпня стартують його попередні замовлення. У нашій країні буде доступна лише базова версія Samsung Galaxy Note9 з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті за ціною 34 999 гривень. Новинку можна буде придбати у 3 кольорах: чорному, синьому і лавандовому.

Як працює завод Samsung

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