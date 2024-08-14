Яка можлива мета входження до Курської області: військове зведення від Світана

На території російської Курської області триває наступ українських військ та захоплення нових територій. Можливо, головна мета створення санітарної зони. Про неї колись говорив й сам Путін, але хотів використати для цього українські землі.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив можливу мету наступу на Курську область.

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Як можна використати Курську область

За словами експерта, цю територію можна вважати санітарною зоною. Оптимальний варіант – розташовувати її на частині противника.

Найстрашніше в санітарній зоні не те, що її перекопають, а мінні поля. Їх треба розташовувати на території противника – оце й буде санітарною зоною,

– наголосив Роман Світан.

Він зазначив, що ці міни залишаться на території супротивника після нашої перемоги. Тоді ми відійдемо на наші території, адже ми ж не росіяни й захоплювати їх на довго не будемо, нам вони не потрібні. Й, звісно, ніхто не буде вводити ці території, які під нашим контролем, в Конституцію України.

"Саме тому – це не захоплення територій, а краща позиція для оборони, створення санітарної зони", – наголосив військовий експерт.

Доля Курської АЕС

Роман Світан пояснив, щоб знеструмити споживачів Курської АЕС, потрібно дістати до розподільчих систем, які розташовані просто неба. Звісно, їх можна знищити звичайною армійською артилерією.

Ці удари виконають дві задачі. Знеструмлять споживачів – переважно військових, а також змусять керівництво станції загасити ядерний реактор, перевести в холодну зупинку,

– пояснив військовий експерт.

На його думку, це потрібно зробити один в один, як вчинили росіяни з нашою Запорізькою АЕС.