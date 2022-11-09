14 відбитих атак на Донбасі, на Запоріжжі знищено до 150 ворогів: головне зі звіту Генштабу

Попри намагання ворога просуватися одразу на кількох напрямках, ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Лише за минулу добу наші бійці відбили 14 атак окупантів.

Як заявили у свіжому звернення Генштабу ЗСУ, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Натомість підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Білогорівка і Новоселівське Луганської області;

та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Ворог обстрілює підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Ворожі обстріли не вщухають

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Що відбувається у Білорусі

Наразі триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Білорусі. За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил Білорусі у якості "братської" допомоги закупили для потреб особового складу російських окупантів до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

Правоохоронні органи Білорусі посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикує владу, чи так звану спеціальну військову операцію Росії в Україні.

ЗСУ нищать ворога

За уточненою інформацією, підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до 150 окупантів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили:

4 взводні опорні пункти,

10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 безпілотників "Ланцет" та 4 – "Орлан". А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

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