В Одесі, Києві й низці регіонів попередили про штормовий вітер та грози: де і коли чекати негоди

В деяких областях України 17 серпня оголосили штормове попередження. Зокрема, в Києві та Одесі прогнозують пориви вітру та грози.

По всій Україні 17 серпня оголосили І рівень небезпечності. Є області, де випадуть значні дощі в порівнянні з іншими регіонами, повідомляє 24 канал.

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Штормовий вітер і дощі в Одесі

Як повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі буде мінливо хмарно протягом дня. Очікується короткочасний дощ та гроза.

Вітер – південний, 5 – 10 метрів за секунду. Під час грози почнуться шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вранці становитиме 19 – 21 градус тепла, а вдень +26 – 28 градусів.

Погіршення погодних умов у Києві

Український гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища також у столиці. У Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень у місті очікуються грози.

Вітер – переважно північно-східний, 3 – 8 метрів за секунду. Температура коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла.

ДСНС попереджає про негоду по всій Україні

17 серпня грози будуть по всій Україні. А в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях випадуть значні дощі.

За даними ДСНС, всюди оголошено І рівень небезпечності, що не є надто загрозливим.

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