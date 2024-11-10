Стабільність дається важкою ціною, – у ЗСУ відверто про ситуацію у Часовому Ярі

Окупаційна армія проводить штурми у районі Часового Яру. Місто, яке Путін наказав захопити ще до 9 травня, продовжує мужньо оборонятися.

Росіяни накопичують сили, аби посилити свій наступ у напрямку Часового Яру. Аби просуватися далі, окупанти мають перетнути канал "Сіверський Донець", передає 24 Канал із посиланням на заяву військового Юрія Сиротюка "Мамая" в ефірі "Київ 24".

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Росія наступає на Часів Яр

За словами "Мамая", перевага противника в особовому складі у Часовому Ярі складає десь до 4 до 1 мінімум. Росіяни не припиняють атакувати і використовувати тактику штурмів малими групами. Ці групи у кількості 2 – 3 піхотинців під прикриттям дронів намагаються закріпитися у будівлях.

Військовий каже, що легко просуватися ворогові не вдається. Ситуація залишається стабільно важко.

Ця стабільність, за словами Сиротюка, досягається досить важкою ціною.

Погодні умови не дозволяють підтягнути українській стороні додаткові сили. Зараз опадає листя, і ворог бачить будь-яке пересування. Тому неможливо доїхати до фронту, лише дійти. Однак і піший рух до передової позиції відбуваються під щільним вогнем ворога, у повітрі постійно висять його дрони.