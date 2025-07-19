Для чого російські судна виходять у Чорне море: у ВМС сказали, чи є загроза
- Російські судна в Чорному морі здебільшого виконують тренування з розосередження або завдання з охорони, зазвичай це підводні човни.
- Червень був найактивнішим місяцем для окупантів. У липні випадки ще не фіксували.
Російські загарбники час від часу виводять у Чорне море носії ракет. Найактивнішим місяцем від початку року був червень. У липні такі випадки ще не фіксували.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
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Яка ситуація в Чорному морі?
Дмитро Плетенчук відповів, для чого окупанти виводять свої кораблі в Чорне море.
Здебільшого це заходи з розосередження або безпосередньо для застосування. Якщо вони виходять у Чорне море для виконання якихось завдань з охорони пункту базування, – це, як правило, підводний човен,
– наголосив речник ВМС.
Капітан 3 рангу заявив, що ситуація в Чорному морі залишається на тому самому рівні. Плетенчук додав, що ворожі кораблі виходили кілька разів, втім, здебільшого це було або тренування з розосередження, або безпосередньо розосередження.
До слова, речник ВМС зауважив, що червень був найактивнішим місяцем для окупантів за цей рік. Росіяни декілька разів застосовували ракетоносії. Зокрема, якщо в попередні періоди це було лише раз на місяць, то в червні це було декілька разів. У липні такі випадки не зафіксовані.
Плетенчук розповів, що, на жаль, були обстріли балістикою. Водночас наголосив, що це вже про інше. Йдеться про тимчасово окупований Крим.
У цьому контексті ситуація повернулася в той стан, у якому раніше перебувала. Наприклад, на сьогоднішній ранок у Чорному морі не було жодних носіїв", – підкреслив речник ВМС.