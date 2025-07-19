Для чого російські судна виходять у Чорне море: у ВМС сказали, чи є загроза

Російські загарбники час від часу виводять у Чорне море носії ракет. Найактивнішим місяцем від початку року був червень. У липні такі випадки ще не фіксували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Дивіться також Російський флот зникає: агенти "Атеш" фіксують порожні бухти у Севастополі

Яка ситуація в Чорному морі?

Дмитро Плетенчук відповів, для чого окупанти виводять свої кораблі в Чорне море.

Здебільшого це заходи з розосередження або безпосередньо для застосування. Якщо вони виходять у Чорне море для виконання якихось завдань з охорони пункту базування, – це, як правило, підводний човен,

– наголосив речник ВМС.

Капітан 3 рангу заявив, що ситуація в Чорному морі залишається на тому самому рівні. Плетенчук додав, що ворожі кораблі виходили кілька разів, втім, здебільшого це було або тренування з розосередження, або безпосередньо розосередження.

До слова, речник ВМС зауважив, що червень був найактивнішим місяцем для окупантів за цей рік. Росіяни декілька разів застосовували ракетоносії. Зокрема, якщо в попередні періоди це було лише раз на місяць, то в червні це було декілька разів. У липні такі випадки не зафіксовані.

Плетенчук розповів, що, на жаль, були обстріли балістикою. Водночас наголосив, що це вже про інше. Йдеться про тимчасово окупований Крим.

У цьому контексті ситуація повернулася в той стан, у якому раніше перебувала. Наприклад, на сьогоднішній ранок у Чорному морі не було жодних носіїв", – підкреслив речник ВМС.