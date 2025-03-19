Росіяни просунулися на Донеччині та Луганщині: DeepState оновили мапу фронту
- Росіяни просунулися поблизу населеного пункту Невське у Луганській області.
- Ворог має успіхи на фронті, тиснувши на Привільне у Донецькій області.
Росіяни тиснуть на позиції українських військових на Сході, противник має успіхи поблизу двох населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення проєкту DeepState.
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Де росіяни мають успіхи
Аналітики ввечері у вівторок, 18 березня, повідомили про нові просування ворога на полі бою. За даними аналітиків, росіяни мають успіхи поблизу Невського Луганської області, а також Привільного Донецької області.
Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Невського та Привільного,
– ідеться у повідомленні.
Противник тисне на Невське: дивіться на карті
Окупанти рвуться на Привільне: дивіться на карті
До слова, також напередодні у DeepState повідомляли, що російська армія активізувалася на Запорізькому напрямку, тривають бої за П'ятихатки та Малі Щербаки, а також в районі Степового. Голова Запорізької ОВА підтвердив збільшення активності росіян.