Росіяни просунулися на Донеччині та Луганщині: DeepState оновили мапу фронту

Росіяни тиснуть на позиції українських військових на Сході, противник має успіхи поблизу двох населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення проєкту DeepState.

Дивіться також Росіяни пробиваються на Сумщину та до Запоріжжя: аналіз бойових дій та карти фронту від ISW

Де росіяни мають успіхи

Аналітики ввечері у вівторок, 18 березня, повідомили про нові просування ворога на полі бою. За даними аналітиків, росіяни мають успіхи поблизу Невського Луганської області, а також Привільного Донецької області.

Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Невського та Привільного,

– ідеться у повідомленні.

Противник тисне на Невське: дивіться на карті

Окупанти рвуться на Привільне: дивіться на карті

До слова, також напередодні у DeepState повідомляли, що російська армія активізувалася на Запорізькому напрямку, тривають бої за П'ятихатки та Малі Щербаки, а також в районі Степового. Голова Запорізької ОВА підтвердив збільшення активності росіян.