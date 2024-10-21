Триває штурм українських позицій у Торецьку: огляд ситуації на фронті від Генштабу

Російські окупанти продовжують утримувати ініціативу на полі бою та наступають на кількох напрямках. Просування противника коштує йому величезних втрат. Українські захисники відважно тримають оборону.

Від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень. Найактивніше ворог поводився на Покровському та Курахівського напрямках.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник 2 без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Стельмахівки, Джерельного, Вишневого, Зеленого Гаю, Піщаного та Лозової. Українські захисники зупинили 2 ворожих атаки. Ще два боєзіткнення станом на 22:00 продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Петропавлівки, Катеринівки, Лиману Першого та Тернів. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 2 штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Переїзного, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, наразі триває штурм позицій українських підрозділів у районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Наші захисники відбили 27 штурмів. Вісім атак тривають станом на 22:00, ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону поблизу Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 5 разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Зараз ще триває одна атака окупантів.

На Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили 4 атаки, противник успіху не мав.

На решті напрямків – без особливих змін.