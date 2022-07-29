ЗСУ успішно відбили кілька штурмів на Сході – окупанти з втратами відійшли

Збройні Сили України 29 липня відбили одразу кілька штурмів російських військ. Оскільки окупанти не змогли просунутися, їм довелося відступати з втратами.

Про це розповіли в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому доповіли про ситуацію на всіх напрямках станом на 18 годину.

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Де росіяни йшли в наступ 29 липня

Ворожі війська йшли в бій з намаганням зайняти вигідніші позиції одразу біля 7 населених пунктів. ЗСУ відбили штурми біля:

Соледара;

Вершини;

Семигір'я

Авдіївки;

Кам'янки;

Красногорівки;

Пісків.

Ситуація на Сіверському напрямку

Там ворог продовжує завдавати ударів по багатьох важливих об'єктах інфраструктури. Переважно б'ють зі ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини. Також росіяни вели в цей день повітряну розвідку БпЛА біля села Грем'яч, що в Чернігівській області.

Ситуація на Харківському напрямку

Окупанти здійснили численні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах багатьох населених пунктів. Також росіяни завдали авіаудару силами неподалік Старого Салтова.

Ситуація на Південнобузькому напрямку

Тут основні зусилля армії росії зосереджені на стримування просування наших військ. Ворог боїться атак ЗС та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Також на напрямку обстрілювали 29 липня цивільну інфраструктуру біля 6 населених пунктів.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Там протягом доби завдають численні удари по об'єктах цивільної та військової інфраструктури. Били найбільше з артилерії й танків у районі понад 8 населених пунктів.

Ситуація на Краматорському напрямку

Обстрілювали райони 8 населених пунктів. Авіаудару завдали неподалік Серебрянки та Спірного. Також біля Верхньокам'янського виявлено розвідгрупу окупантів. Після того, як групу атакували, вона почала відходити відійшла. Також противник веде повітряну розвідку БпЛА.

На Авдіївському напрямку

Тут теж було тотальне обстрілювання великої кількості великих і маленьких населених пунктів. Загалом атакували понад 10 населених пунктів.

Ситуація на Новопавлівському та Запорізькому

Тут ворог активних наступальних дій не вів. Проте завдали ударів по цивільній інфраструктурі.

Щодо Волинського та Поліського напрямків, то лише вказали, що наразі загрози наступу там не фіксують. Ворог не формує ударні угруповання в Білорусі.

До теми – зведення Генштабу станом на ранок 29 липня: дивіться відео