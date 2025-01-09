Найнестабільніша ситуація в центральній частині Донеччини: огляд фронту від британської розвідки

Британська розвідка проаналізувала ситуацію на Донеччині та Курщині. Там зауважили, що Росія вже майже повністю захопила Курахове.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд Міністерства оборони Британії. У ньому також згадали обмежену бронетанкову контратаку України в Курській області.

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Яка ситуація на Донеччині

В Міноборони Британії зазначають, що Росія продовжує концентрувати свої атаки на центральній частині Донецької області.

Згідно з даними британської розвідки, російські війська майже захопили місто Курахове, на яке вони почали наступ із середини листопада 2024 року.

На південь від Покровська російські війська просунулися на захід, захопивши кілька сіл і зайнявши позиції за 4 кілометри на південь від міста,

– йдеться в огляді.

Що відбувається в Курській області

В огляді також згадали про те, що 5 січня 2025 року Україна здійснила обмежену бронетанкову контратаку на російські війська в Курській області.

Атака відбулася в той час, коли Україна продовжує захищати свою важливу територію в Курській області від постійних атак російських і північнокорейських військ,

– зазначили в огляді.

Там додали, що попри значні втрати, впродовж кількох останніх тижнів Росія мала лише незначне просування в Курській області.