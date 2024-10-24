Ворог просунувся в Селидовому і не тільки: оновлена карта від DeepState

Росіянам вдалося просунутися у чотирьох населених пунктах на Донеччині. Троє з них розташовані у Покровському районі, і один – у Волноваському.

Про це свідчать дані мапи, яку опублікували у DeepState в ніч проти 24 жовтня. У ній враховані оновлення за середу, 23 жовтня.

Читайте також В ЗСУ кажуть про тактичну паузу Росії на трьох напрямках: де стало менше штурмів

Яка ситуація на Покровському напрямку

У DeepState зазначили, що протягом доби росіянам вдалось просунутися у

Селидовому,

Костянтинівці,

Ізмайлівці,

а також біля Богоявленки.

Напередодні у Нацгвардії повідомляли, що. Росія кидає велику кількість піхоти в районі Селидового. Також раніше ворог намагався це місто, для цього ворог задіював авіацію та артилерію.

Росіяни просунулися біля Селидового: дивіться на карті

Крім цього, за даними аналітиків, окупанти просунулися і у Костянтинівці. Це село, що розташоване у Мар'їнській міській громаді Покровського району.

Ситуація біля села Костянтинівка: дивіться на карті

Ізмайлівка – ще одне село, де зафіксували просування російських окупантів. Воно також розташоване у Покровському районі і належить до Курахівської міської громади.

Що відбувається біля Ізмайлівки: дивіться на карті

Як стверджують у DeepState, росіяни просунулися і в районі села Богоявленка. Це село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області.

Біля Богоявленки просунулися росіяни: дивіться на карті

Як зазначили у Генштабі, окупанти інтенсивно атакують українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня 23 жовтня вони здійснив 37 штурмових та наступальних дій.

Станом на 22:00 наші воїни вже відбили 29 атак, а ще 8 боєзіткнень – тоді тривали. У Генштабі назвали ситуацію на цьому напрямку "складною, проте контрольованою".