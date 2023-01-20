Військові "навчання" у Білорусі, мобілізація на окупованій Луганщині: головне від Генштабу

У командуванні української армії констатували, що росіяни все ще мають намір знищити усю критичну інфраструктуру нашої держави та наражають на небезпеку звичайних українців. Однак українські захисники продовжують відбивати атаки ворога та завдавати ударів по підрозділах окупантів.

Упродовж уже 331 дня воїни Збройних Сил не дозволяють Путіну втілити плани щодо захоплення всієї України. Очевидно, окупанти зазнають невдач на полі бою, тому вимушені атакувати цивільну та енергетичну інфраструктуру. Цим вони порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Яка ситуація на різних напрямках

Як повідомляють у Генштабі, протягом доби окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Краматорська на Донеччині та 12 авіаційних ударів загалом. Також вороги 29 разів обстріляли з РСЗВ, зокрема, Нікополь.

Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону,

– пишуть у ЗСУ.

Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною наступальних угруповань загарбники не сформували. Хоча на території Білорусі все ще тривають так звані "навчання".

Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил російської федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі, на території держави триває підготовка російських підрозділів,

– зазначили в Генеральному штабі.

Окрім того, окупанти не припиняють артилерійські обстріли вздовж усієї лінії зіткнення.

За минулу добу постраждали райони таких населених пунктів: Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам'янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп'янському напрямку росіяни атакували райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп'янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

росіяни атакували райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп'янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку окупанти обстріляли з усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

окупанти обстріляли з усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку під обстріли потрапили: Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області.

під обстріли потрапили: Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку постраждали такі міста і села: Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

постраждали такі міста і села: Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог завдав ударів по районах Вугледара, Богоявленки і Великої Новосілки, що у Донецькій області.

ворог завдав ударів по районах Вугледара, Богоявленки і Великої Новосілки, що у Донецькій області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам'янське та Плавні на Запоріжжі.

від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам'янське та Плавні на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії районів Нікополя Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Внаслідок цього постраждало цивільне населення.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 рази атакувала позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів. Водночас українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження і склад боєприпасів противника.

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Окуповані райони Запоріжжя та Луганщини: що там відбувається

У Генштабі констатували, що загарбники посилили режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі росіяни заборонили від початку весни людям перетинати блокпости навколо населеного пункту. Власне, заходи почнуть діяти з 1 березня. Без спеціальних перепусток, які можна отримати після надання окупантам своїх персональних даних, українців в окупації не зможуть виїхати за межі міста.

Водночас триває мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Зокрема, ворожа влада Алчевська підготувала списки людей для призову. У командуванні ЗСУ зазначили, що поповнювати лави війська Кремль планує співробітниками так званого МНС.

До цієї теми нагадаємо слова глави Луганської ОВА. Сергій Гайдай зазначив, що окупанти можуть розпочати масштабний контрнаступ з цього регіону. За його словами, росіяни здатні просто-таки переодягнути цивільних у військову форму й дати їм зброю.