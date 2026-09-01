Буквально фільм жахів, – журналістка розповіла, як Росія полює за фермерами Херсонщини

Весна, літо і початок осені – важливий період для українських фермерів, зокрема на Херсонщині. Цей регіон славиться овочами і фруктами. Сьогодні робота феремерів вкрай ускладнена через постійні атаки Росії.

Американська журналістка та документалістка, авторка стрічки "Херсон: сафарі на людей" Заріна Забріскі в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що в самому Херсоні ситуація дедалі загострюється, однак поза межами обласного центру, в сусідніх містах і селах, вона не краща.

Ворог запускає по 5 тисяч БпЛА щотижня

Ситуація в Херсоні жахлива і, як наголосила американська журналістка, погіршується з кожним днем. Людям важко жити й працювати через терор російських військ, який супроводжується великою кількістю запущених ними безпілотників.

Це буквально життя у фільмі жахів, коли щохвилини повз вас може пролетіти дрон. А в середньому росіяни запускають по Херсонщині орієнтовно 5 тисяч БпЛА на тиждень. Однак у передмістях і сільській місцевості, зокрема на Бериславщині, ситуація ще гірша,

– констатувала Забріскі.

Дрони вбивають фермерів та пастухів

Документалістка продовжила, що БпЛА здатні залітати на відстань до 60 кілометрів углиб території від річки. Вони підпалюють ферми та сільськогосподарську техніку, а також вбивають жителів і завдають тяжких каліцтв фермерам, селянам і пастухам.

Ніхто не може нормально пересуватися дорогами, бо росіяни атакують вантажівки. Я розповідала історію пастушки на ім'я Марічка. Спочатку вона втратила свій бізнес, бо вантажівки перестали приїжджати до села, а через два тижні російський дрон убив її разом із козами. Це далеко не перший пастух, про загибель якого від удару БпЛА мені довелося писати. Таке траплялося багато разів,

– поділилась Забріскі.

Виникають проблеми і з перевезенням херсонських кавунів. Над дорогами встановили антидронові сітки, але російські дрони вже навчилися залітати під ці захисні конструкції, і вони, зі слів американської журналістки, атакують продовольство та будь-які інші вантажі.

Це проблема не лише для Херсона, а й для всієї України. Адже Бериславщина та Херсонщина загалом є важливими сільськогосподарськими регіонами. Зрештою, від цього постраждає економіка всієї країни,

– зауважила Забріскі.

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