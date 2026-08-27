Американська журналістка та документалістка, авторка стрічки "Херсон: сафарі на людей" Заріна Забріскі (Zarina Zabrisky) стала гостею 24 Каналу.

У розмові зі своєю колегою – журналісткою та телеведучою Софією Назаренко – пані Заріна розповіла про життя в сучасному Херсоні. Це місто було звільнено від російських окупантів наприкінці 2022 року, але нині завдяки дронам, керованим авіабомбам і артилерії перетворилося на полігон, де росіяни відточують свої геноцидні практики та реалізують збочені бажання вбивати людей.

Заріна Забріскі стала свідком численних воєнних злочинів росіян у Херсоні та на Херсонщині й поставила собі за мету задокументувати їх, розповісти цю страшну правду світу, а також притягнути винних до відповідальності. Причому такими журналістка вважає не лише безпосередніх виконавців терору, але й тих, хто допомагає отримувати дрони-вбивці в обхід санкцій.

Про свою місію та її значення журналістка розповіла глядачам. 24 Канал також подає текстову версію інтерв’ю Заріни Забріскі.

Як вижити в місті, що стало полігоном російського терору

Ви фактично живете в Херсоні та бачите це повсякденне життя. Ви також щодня документуєте те, що ви називаєте людським сафарі – навмисне полювання російськими дронами на мирних жителів, рятувальників та медиків. Чому ця тема зараз не така популярна в західних ЗМІ?

Очевидно, що така жахлива річ не була б популярною. За своєю природою вона лякає людей. Відколи я почала висвітлювати це – бо я оприлюднила цю історію у серпні 2024 року – минуло вже два роки.

У всіх основних виданнях та шоу на всіх основних програмах, що висвітлюють "людське сафарі", було близько 300 статей. Було три звіти Організації Об'єднаних Націй, один від Human Rights Watch тощо, і досі це явище чи воєнний злочин недостатньо добре відомі.

Я розмовляла з психологами про це, бо просто не могла цього збагнути, і мені пояснили, що це величезна моральна травма для людської психіки, тому нормальною реакцією або психологічним захистом є заперечення.

Ми, як нормальні люди, а не психопати, цураємося звірств. Тож реакцією є заплющування очей, навіть якщо ви мали намір дізнатися останні новини з України.

А як щодо херсонців, мешканців цього міста? Як вони живуть? Через що ви проходите щодня? Як місто функціонує під щоденними обстрілами дронів FPV та ракет?

Слова тут дуже важливі, тому що ви перебуваєте у Києві, так само як і я у Херсоні, і ви знайомі з реаліями війни в Києві. Тут, у Києві, ви маєте балістичні ракети, масивні, і бомбардування. У Херсоні війна інша. Я називаю це невидимою війною.

Ми отримуємо авіабомби, КАБи, керовані авіабомби. Зрідка ми також отримуємо балістичні ракети, але це рідко. Ми також отримуємо "Шахеди", як і в Одесі, але в основному вони зберігають їх для вас, друзі, бо Херсон так близько. З російських позицій вони можуть дотягтися до міста та передмість меншою зброєю, дешевшою.

Це може бути артилерія. Вони використовують танки, раніше там були снайпери, і, звичайно, вони використовують FPV-дрони з видом від першої особи – такі як маленькі дрони, які можна купити в магазині або десь на маркетплейсі вдома в Америці, наприклад, на Amazon.

Тепер вони почали виробляти різні типи дронів. Росіяни називають їх "Молнія", які бувають різних типів, і зроблені з паличок та інших речей (дуже примітивні, – 24 Канал). Виглядають як саморобний проєкт, який дитина робить у школі. Проте вони смертельні. Вони несуть вибухівку і можуть скинути бомбу на рухомий автомобіль, людину, мене чи вас, або вони можуть проникати в будівлі через вікна чи двері.

Вони можуть вибухнути при ударі, скажімо, за автомобілем або каретою швидкої допомоги. Також підпалюють блоки, і роблять це дуже хитро. Тож спочатку вони усувають будь-яку можливість для гасіння пожежі. Води не буде. Спочатку вдарять, скажімо, артилерією або дронами по критично важливій інфраструктурі. Тож туди не подається вода, немає електрики, і пожежники не можуть підійти через ризик атаки дронами.

Іноді у них (росіян, – 24 Канал) є запрограмовані дрони зі штучним інтелектом, які сидять і чекають, і щойно прибувають перші рятувальники, ці запрограмовані дрони атакують їх і вбивають. Те саме стосується журналістів.

Жити в такій ситуації практично неможливо, але херсонці це роблять. Йдучи до магазину, мені доводиться ховатися під кожним кущем, під кожним деревом. Я маю "програмувати" свою траєкторію, знаючи, де є відкритий дверний отвір, крізь який я можу пробігти. Але не можна поспішати надто швидко, бо тебе можуть побачити. Тож все прораховано.

Наприклад, ви не можете слухати музику, бо вам доводиться слухати небо, і ви точно більше не можете їздити на машині, ні в таксі, ні в громадських автобусах, бо всі вони щодня стають мішенями для обстрілів. Іноді щогодини атакують автомобіль чи громадський автобус.

Страшні реалії, Херсон, серпень 2026-го:

Щодня гинуть люди, мирні жителі, літні жінки, які йдуть з ринку. Щодня у нас двоє-троє вбитих і близько 20 поранених. Тож ви можете собі уявити, як там добиратися на роботу. У Херсоні залишилося небагато робочих місць. Якщо мені потрібно їхати сюди, щоб дістатися до автостанції, мені доводиться йти пішки, бо ніхто мене не підбере.

А як щодо людей? У місті небагатолюдно, чи не так?

Якщо ви туди (до Херсону, – 24 Канал) приїдете, вам здасться, що там порожньо, але в Херсоні все ще проживає 60 000 людей, з них приблизно 5 000 дітей.

Зараз зона евакуації, яку називають "обов'язковою евакуацією" розширюється.

Але часто люди не мають засобів для пересування. Це дорого. Інші працюють у Херсоні – лікарі, медсестри, водії – вони надають необхідні послуги, і вони дуже відповідальні люди. Вони не хочуть залишати інших без цих послуг. В інших є хворі люди або навіть тварини, яких вони не можуть перевезти. Є багато причин, чому люди залишаються.

Ви сказали, що в Херсоні багато дітей. Чи там працюють підпільні школи?

Ні, бо туди не можна дійти пішки. Така реальність Херсона чи деяких інших міст. У Херсоні немає метро. Є якісь підземні безпечні простори, по суті, все, що відбувається, відбувається під землею.

Там немає шкіл як таких, лише онлайн-школа – не одна школа, багато онлайн-шкіл.

Діти відвідують онлайн-школи вже, скільки вже, з 2019 року – сім років – бо спочатку був COVID, потім дев'ять місяців була окупація, а потім, зрештою, почалися всі ці обстріли та напади. Тож є діти, які ніколи не ходили до школи.

Чому Росія системно б'є по цивільних

Весна, літо та початок осені – це спекотний сезон для українських фермерів, які працюють у Херсонській області та в цій південній частині України, яка відома як чудове місце, де можна купити смачні овочі та фрукти. Ми знаємо херсонські кавуни. На жаль, ми зараз не можемо їх їсти в Києві. Але росіяни також атакують фермерів. За що?

Ситуація в Херсоні погана і погіршується кожного дня, це буквально як фільм жахів, де щохвилини повз тебе пролітають дрони – близько 5 000 дронів на тиждень, це середні цифри.

Ситуація в передмістях та на фермах, скажімо, в Бериславі, ще гірша. Там дрони, які можуть підійматися на відстань до 60 кілометрів углиб річки, підпалюють поля, ферми, сільськогосподарську техніку, вбивають і розчленовують фермерів, людей, які живуть у селах, пастухів кіз. І ситуація ще гірша, бо ніхто не може їздити навколо. Вони ціляться у вантажівки.

Я висвітлювала цю історію разом із пастухом кіз, Марічкою, яка спочатку втратила бізнес, бо вантажівка перестала їздити до села, а потім, за два тижні, її та її кіз убив дрон. І це не перший раз, коли тільки я пишу про пастуха кіз, якого вбив дрон. Таке траплялося багато разів.

Також існує проблема з транспортуванням чудових кавунів, бо всі дороги вкриті тунелями проти дронів, але дрони вчаться літати під ними й атакують їжу, атакують усе, що перевозиться. Це проблема не лише Херсона – це була б проблема для України, бо Берислав у Херсонській області відомий своїми сільськогосподарськими товарами. Зрештою, економіка постраждає.

На жаль, ми знаємо, що в кожному українському місті, наприклад, у Києві, завдаються удари балістичними ракетами, в Херсоні – бомбами, "Шахедами" та FPV-дронами. Чому, на вашу думку, росіяни використовують цю тактику? Чи можна сказати, що вони тероризують мирних жителів, бо вони не перемагають на місцях і не мають шансів фактично перемогти, але мають шанс просто тероризувати українців та влаштувати геноцид?

Це правда. Ми бачимо намір, про який вони постійно говорять на своєму громадському телебаченні. Урядовці Російської Федерації підтверджують цей намір, що дуже важливо для визначення геноциду.



Фото – Zarina Zabrisky

Але що стосується вибору зброї, я думаю, що вони (росіяни, – 24 Канал) роблять те, що можуть. Вони не можуть дістатися до Києва за допомогою оптоволоконних FPV-дронів, які набагато дешевші за балістичні ракети, тому вони вже використовують їх у прифронтових районах – не лише в Херсоні, а й вздовж усієї лінії фронту.

Вони роблять це на Донбасі. Вони роблять це під Харковом, у Харківській області. Вони роблять це в Сумах, багато в Чернігівській області. Просто ще не все відомо.

Але це війна майбутнього. Я багато відвідую конференції та всілякі зустрічі з безпеки в Європі та кілька разів удома в Штатах, і це послання, яке я намагаюся донести: ми рухаємося вперед, технології розвиваються, і невеликі дрони – керовані штучним інтелектом, оптоволоконні, а також засоби боротьби з дронами та протидії дронам, як-от радіоелектронна боротьба, лазер тощо – це майбутнє. З цим зіткнеться кожен. І їхні наслідки вже відчуваються в Європі, коли невідомі дрони вражають різні європейські міста.

Отже, що стосується причини, чому вони це роблять саме в Херсоні, то, як дійшли висновки команди Human Rights Watch та Організації Об'єднаних Націй щодо Херсона, це терористична кампанія [росіян], спрямована на насильницьке знецінення регіону. Бо якщо вони це зроблять, їм буде легше повернути Херсон, що, звичайно, є мрією Кремля.

Якщо вам потрібно струсити пил з історії, то, на жаль, Херсон був єдиним обласним центром, який на початку війни був окупований росіянами протягом дев'яти місяців, а потім їх відтіснили за Дніпро. А тепер вони там і мріють повернути Херсон, бо він фактично незаконно включений до їхньої конституції як територія Російської Федерації.

Звичайно, вони хочуть його повернути. Але набагато дешевше зробити це за допомогою роїв дронів FPV, ніж будь-чого іншого. Тож вони намагаються насильно знелюдити територію, використовуючи найдешевші доступні їм засоби.

Росія здійснює геноцид:

Попри терор, люди в Херсоні тримаються

Можу уявити, як люди налякані та водночас втомилися від російської війни проти України та Херсона. Але чи вони все ще вірять у перемогу України? Чи хочуть вони все ще жити в Україні під українським прапором?

Абсолютно. Я маю на увазі, що мене завжди вражає моральний дух. Я живу там три роки, працюю чотири роки, але я все ще іноземка і нічого не сприймаю як належне.

Коли я розмовляю з людьми, а я розмовляю з десятками людей щодня, більшість із них налаштовані переважно позитивно, оптимістично, більше, ніж у будь-якому іншому місці, яке я бачила. І я не хочу надто патріотично говорити про Херсон, бо я там живу. Але коли я вчора приїхав до Києва, я помітила, як усі виглядали втомленими та наляканими, і я знаю, що це була жахлива ніч обстрілу тут, у Києві.

Але там, де кожен день і ніч були такими протягом останніх чотирьох років, люди пишаються тим, що не дозволяють цьому брати їх з собою. Звичайно, вони втомилися, але вони дбають про свою зовнішність. Вони піклуються про своє фізичне здоров'я. Багато людей досі тренуються – знаєте, коли похід у спортзал може коштувати вам життя, але вони все одно це роблять.

І в результаті, моральний дух також високий. Я маю на увазі, що вони точно не скажуть, що не підуть і не чекатимуть, щоб знову побачити себе під окупацією Росії. І це, чесно кажучи, мене дуже зворушує.

Як живе окупована частина Херсонщини

Поговорімо також про людей, які, на жаль, перебувають під російською окупацією та в жахливих умовах. Українська сторона дійсно попереджає про геноцид українського народу, бо вже близько місяця і навіть більше не постачається їжа та ліки. Що ви можете сказати про ситуацію в цьому регіоні та як можливо евакуювати людей звідси, чи це неможливо?

Так, чудове питання, бо насправді це не якась окрема територія чи питання, відокремлене від того, що я вам щойно описала. Річка Дніпро в цьому місці дуже вузька – вона має лише близько 800 метрів.

До вторгнення сім'ї щодня їздили на роботу, як і в будь-якому іншому місті. Я завжди наводжу приклад свого рідного міста, Сан-Франциско, куди ми їздимо з Берклі. Люди працюють на іншому боці, мають сім'ї. Така була ситуація в Херсоні, поки його не окупували.

Окупанти не приховують своїх планів:

Тож багато сімей розділені, і родичі живуть по інший бік, і це один зі способів, яким я отримую інформацію – через родичів, хоча зв'язок там майже повністю перерваний. Також дуже небезпечно для людей на окупованих територіях розмовляти про що завгодно з людьми на контрольованій Україною території.

Також є повідомлення українських військових, які надають кадри, аерофотографування. Є представники влади, які перебувають у вигнанні, і вони підтримують зв'язок. Тож способи зібрати інформацію та факти полягають у тому, що облога, яку військові описують як облогу з використанням дронів, розпочалася у грудні 2025 року. Тож минуло вже понад пів року з того часу, як російські дрони дистанційно замінували всі під'їзні шляхи навколо кількох сіл і міст на окупованих територіях, у прибережній зоні, де вони мають свої позиції. У них є артилерія, у них є пілоти дронів, як вони це називають, з яких вони ціляться в Херсон.

Тож для них [росіян] критично важливо мати українських цивільних осіб як живий щит і заручників, за умови, що багато людей на контрольованій Україною стороні мають там родичів. Українські військові мають там родичів – матерів, братів, дружин, іноді дітей – і вони розуміють, що українці зазвичай не нападають на цивільних осіб. Вони точно не збираються нападати на їхні сім'ї. І росіяни знають про це, і вони не відпускають цих людей. В результаті стався голод.

Наразі у нас є документи, не лише мої слова, а й документи Організації Об'єднаних Націй та Human Rights Watch, незалежні дослідження, які підтверджують, що з грудня постачання їжі, гуманітарної допомоги та медикаментів до цих районів було дуже обмеженим.

Лікарні не працюють, там вже чотири роки немає електрики. Район був сильно спустошений вибухом на дамбі Нової Каховки влітку 2023 року. Багато людей втратили свої документи під час цієї повені, що ще більше ускладнює їхню евакуацію.

Але росіяни просто не хотіли їх відпускати, тому зараз багато людей помирає від голоду. Остання швидка допомога з деякими харчовими продуктами прибула у травні 2026 року. Відтоді доставлення їжі не було. Люди живуть завдяки тому, що могли б вирощувати у своїх садах влітку; взимку це була б повна катастрофа.

Існує величезна паралель між Голодомором, проведеним радянською владою в минулому столітті. Чи бачите ви також цю паралель? А як щодо людей, які нарешті тікають? Я бачила кілька інтерв'ю на вашому YouTube-каналі, де ви розмовляли з людиною, яка звідти виїхала. Що шокує цих людей у ​​цій ситуації та як росіяни їх карають?

Ці люди пережили пекло. Я вже опитала десятки з них, людей, яким вдалося втекти з сусідніх сіл. Це просто гуманітарна катастрофа.

Це як Голодомор на стероїдах, бо він триває вже так довго, а росіяни там, і вони не мають перед "владою" звітувати. По суті, "влада" десь у Скадовську, і вона ходить навколо. Вони можуть бути п'яними й можуть стріляти в українців за банку солоних огірків, за будь-які припаси, або без жодної причини.

Зараз є інформація з кількох джерел, які повідомили мені, що туди (на окуповану частину Херсонщини, – 24 Канал) прибувають злочинці – російські військові, колишні засуджені – і вони мають ще менше моральних переконань, ніж російські військові, які не були засудженими. Тож там багато зґвалтувань і випадків сексуального насильства.

Там жахлива ситуація з похованням, в основному тому, що немає води, немає електрики, немає охолодження, а в літню спеку там зараз дуже спекотно. Є непоховані тіла, немає моргу. Є якийсь імпровізований морг, просто кімната, де зберігають тіла, а росіяни не дозволяють українцям ховати мертвих.

Було багато повідомлень про тіла вздовж доріг, де люди не могли поховати своїх померлих, а потім собаки та безпритульні тварини з'їдали тіла. Це жахлива ситуація, яку нам майже неможливо уявити, сидячи тут, у студії, слухаючи по той бік екрана, але це відбувається саме зараз.

Я отримую повідомлення від людей звідти, бо вони знають, що я висвітлюю це. Тож є деякі зневірені люди, які пишуть мені анонімно через безпечні канали: будь ласка, допоможіть, будь ласка, врятуйте нас. І такі ж повідомлення надходять з Херсона: допоможіть нам і врятуйте нас, бо це геноцид.

Що можуть зробити Захід і союзники, щоб зупинити організований росіянами геноцид українців

Як ви думаєте, як західні партнери можуть їх врятувати та як можуть допомогти Херсонській області та, зокрема, окупованим територіям?

Немає жодних прямих дій, які західні партнери, західні союзники можуть вжити на окупованих територіях, бо там є військова присутність росіян. Вони не пустили б туди Червоний Хрест. Вони не пустили б туди представника Організації Об'єднаних Націй чи інші гуманітарні організації.

Офіс Омбудсмена України здійснив багато спроб домовитися про шляхи евакуації, я брала участь у деяких із них, але це ні до чого не призводить.

Отже, політичний тиск – спілкування з відповідальними, донесення меседжу, висвітлення ситуації, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що там скоєні, – це відбувається через звернення до папського офісу або урядів різних країн. І саме це я намагаюся зробити. Моя адвокація зосереджена на цьому: спілкування з політиками, їхнє просвічування, прохання включити певні дії до їхньої кампанії, чинення значного політичного тиску на росіян, щоб вони відпустили цих людей.

З економічного погляду, на окупованій території Херсона та у фермерських господарств є багато потреб. Їм потрібні EcoFlow, їм потрібні засоби, щоб пережити цю зиму, бо немає ні електрики, ні опалення, ні води. Тож я впевнена, що ті, хто має засоби, зможуть знайти спосіб допомогти цим районам фінансово.

На інформаційному фронті необхідно припинити включати російські наративи у світовий дискурс. Зараз ми бачимо все: від російських фільмів до участі російських спортсменів у світових заходах. Ці люди належать до країни-терористки, яка щодня скоює жахливі злочини. Їм немає місця в цивілізованому житті. Їх слід виключити з нього, бо це відбілювання.

Що стосується військових аспектів, то, перш за все, ми всі знаємо, що в України вже немає ракет Patriot. Нам потрібні такі ж у Херсоні, але нам не потрібні Patriot там. Нам потрібні технології боротьби з безпілотниками, нам потрібні інвестиції в технології боротьби з безпілотниками, які розробляються в Україні, бо багато з них проходить випробування та тестування.

Заріна використовує всі можливості, щоб зупинити геноцид українців у Херсоні та на Херсонщині:

У Європі та Сполучених Штатах існує краща обізнаність щодо військових, щоб об'єднати зусилля та зрештою допомогти. Моя особиста думка – повне закриття неба вирішило б ситуацію. І знову ж таки, моя особиста думка, я не знаю, популярна вона чи непопулярна, полягає в тому, що зараз союзники розуміють, що ніщо, крім чистої сили, не зупинить Росію від подальшого вторгнення. Це час, знаєте, озирнутися в історію та усвідомити, що нам потрібна – це війна. Це Друга світова війна. І нам потрібно діяти.

Західні технології в російських атаках і справа Ubiquiti

Американська компанія Ubiquiti, чиї антени та мости AirMax буквально живлять російську мережу безпілотників на передовій, і ви дуже активно висвітлюєте цю тему. Але як це взагалі можливо? Чому американська компанія, попри всі ці санкції, досі допомагає російським воєнним злочинцям, які фактично полюють на мирних жителів у Херсонській області?

Що ж, це величезний прорив, і нарешті ми говоримо про гарні новини. Я була дуже рада, коли юридична компанія зв'язалася зі мною через мої дослідження в цій галузі.

І мені вдалося взяти інтерв'ю у Скотта Гілмора, провідного юриста. Він відомий американський юрист, який протягом останніх 20 років займається справами звірств, геноцидів, воєнних злочинів у різних частинах світу, включно з Сирією. І він має дуже чітке уявлення про ситуацію та дуже відкритий до вивчення цих нових подій.

По суті, ця справа є прецедентом, тому існує багато складних правил і законів, і я не юрист, тому не збираюся вдавати, що добре це знаю. Я вивчаю це питання і продовжуватиму писати про це, а також інформуватиму світову спільноту та українців про те, що відбувається.

У місті Нью-Йорк закони дозволяють подати апеляцію та розпочати справу, коли американська технологічна компанія Ubiquiti буде відповідальною за деталі, які вони виробляють – радіомости, як вони називають комунікаційне обладнання, що використовується в російських безпілотниках, що здійснюють напади на людей у ​​сафарі.

Зараз існує довгий ланцюг постачань цих деталей до Росії. Ubiquiti не продає їх безпосередньо. Це відбувається опосередковано, але вони мають силу це зупинити.

Щось на кшталт того, як Ілон Маск зробив зі Starlink, зрештою, не одразу?

Але вони це знають і вирішили цього не робити. А отже, вони несуть відповідальність і повинні платити за жертв людського сафарі. І наразі є три випадки – лише два в Херсонській області та один у Чернігівській області.

Але я розмовляю з адвокатом, і ми розглядаємо можливість залучення багатьох, багатьох інших справ. Як ви можете собі уявити, по всій Україні, або лише в Херсоні, я можу порушити тисячі справ. Я не знаю, чи вони підпадатимуть під категорію. Я, нагадую, не юристка, але я знаю буквально тисячі справ, які можуть бути частиною цієї справи.

І чому це гарна новина? Чому це важливо, скажімо, для України чи загалом для світу? Тому що це трапляється вперше. Це створює прецедент, і звідти може бути більше подібних судових позовів. І це матиме значення з погляду відповідальності. І з погляду простого залякування цих не завжди високоморальних компаній від участі в бізнесі, який призводить до геноциду.

Ви – людина, яка говорить про запровадження вторинних санкцій проти компаній, що допомагають Росії вести цю війну та чинити ці злочини проти України. Ми, як український народ, дуже вдячні вам за те, що ви висвітлюєте ці теми та розповідаєте світові про те, що відбувається в серці півдня України, і дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Слава Україні

Героям слава. Щиро дякую, Софіє. Дякую вашому каналу за висвітлення цієї теми, за постійну увагу та за звернення до світової спільноти, і я сподіваюся, що ця розмова не залишиться просто словами, а призведе до певних дій. Дякую.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.