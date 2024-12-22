Пасажиропотік на кордоні зріс на 25%: які пункти пропуску найбільш завантажені на Львівщині

На кордоні у Львівській області значно зріс пасажиропотік напередодні Різдва. Наразі на пунктах пропуску спостерігається накопичення транспорту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

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Яка ситуація на кордоні у Львівській області сьогодні, 22 грудня

Так, у передріздвяний період пасажиропотік на кордоні у Львівській області збільшився на 25%. Зростання фіксують як на в'їзд, так і на в'їзд. Це призвело до накопичення транспорту в пунктах пропуску. Динаміка свідчить про незначну перевагу виїзду громадян з України.

️Найбільше навантаження – "Краківець", "Шегині", "Смільниця" та "Нижанковичі",

– зазначили в Держприкордонслужбі.

Трохи менше, – КПП "Грушів", "Угринів" і "Рава-Руська". У ДПСУ наголосили, що прикордонники роблять усе можливе для забезпечення ритмічної роботи й оформлення осіб і транспорту.

Також порекомендували для швидшого перетину обирати менш завантажені пропускні пункти.

Важливо! Час очікування на кордоні залежить також від суміжних служб сусідніх країн.