Мертвою хваткою вчепилися у Кремінну: розвідка Британії пояснила важливість міста для росіян

Українські військові продовжують здійснювати контрнаступ, звільняючи населені пункти. Просуваються наші захисники й на Луганщині. Тож вороги почали метушитися, зокрема у Кремінній.

У розвідці Великої Британії спробували пояснити, чому для Росії стратегічно важлива Кремінна. Що зараз робить ворог, щоб її утримати – читайте далі.

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Окупанти намагаються утримати Кремінну

За даними відомства, упродовж останніх днів російські військові могли укріпити ділянку поблизу Кремінної. Причиною цього став постійний тиск з боку українських військових, котрі роблять усе можливе, щоб вибити ворога.

Як зазначають у розвідці, Кремінна залишається відносно вразливою. У такому стані вона з жовтня, коли українські військові змогли просунутися через Лиман на захід. Нагадаємо, що ці населені пункти розділяють 30 кілометрів шляху.

Й оскільки ворог не хоче віддавати Кремінну, він побудував нові потужні оборонні споруди поблизу. Як наголошують у відомстві, не виключено, що саме ця ділянка буде пріоритетною. І тут загарбники намагатимуться не допустити просування ЗСУ далі.

Потуги зберегти контроль над Кремінною не безпідставні. За даними розвідки, ця територія важлива для матеріального забезпечення Луганщини. Ну і не варто забувати, що так зване "звільнення" і цієї області – одне з виправдань Кремлем так званої "спецоперації".

Напередодні у Кремінній було дуже гучно

Як розповіли 24 каналу джерела у спецслужбах, ніч проти 27 грудня була вкрай неспокійною для окупантів. Розповідають, що гучно було на виїзді з самої Кремінної. Епіцентром подій були локації поблизу АЗС "Рибка", лісомисливського господарства, а також залізничного вокзалу.

Відомо, що командування російських військових намагалося втекти до Рубіжного. Йому вслід бігли й самі "чмобіки". Але останніх відстрілювали кадирівці. Згідно з отриманими даними, багато з них загинули на місці.

Розстріляли солдатів за те, що вони відмовилися виконувати наказ штабних офіцерів. Останні наголошували на тому, щоб бійці залишалися у Кремінній до останнього. Хто цей наказ відмовився виконувати, той і поповнив статистику втрат ворога.

До слова, станом на 28 грудня ліквідувати вдалося 103 770 російських солдатів. З них за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 550 бійців "другої армії світу".