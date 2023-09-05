На Куп'янському напрямку ЗСУ знищили окупантів, але інтенсивність там досі висока, – Міноборони

Наші військові продовжують робити все можливе і неможливе, щоб давати відсіч ворогові. У Міноборони зауважили, що на Куп'янському напрямку інтенсивність боїв усе ще висока.

Це попри те, що може здаватися, що там усе вщухло на противагу ситуації, яка була кілька тижнів тому. Про те, що відбувається на Куп'янському напрямку розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Ситуація на напрямках мінлива, – Маляр

Заступниця міністра зауважила, що якщо звертати увагу на напрямки, то ситуація може бути мінливою. Упродовж певного часу один може бути епіцентром бойових дій, де наші військові знищують ворога. Там окупантам доводиться перегруповуватися, підтягувати резерви. У ці моменти може спадати кількість обстрілів.

І може здатися ілюзорно, що нібито там стало спокійніше. Але насправді це не так. Якщо говорити про Куп'янський напрямок, то ще 2 тижні тому, там просто було гаряче, епіцентр, і вороги всі сили докладали, щоб там рухатися. І вони хотіли прорвати оборону, дійти до Куп'янська. Їм не вдалося,

– підкреслила Ганна Маляр.

Наші військові змогли їх зупинити. За словами заступниці міністра оборони, "зупинити" означає, що ворога знищили, разом із технікою, озброєнням, живою силою.

Наразі окупанти відновлюють на Куп'янському і Лиманському напрямках свої війська. Також займаються ротацією людей, підтягують іншу техніку, щоб замінити знищену.

Може здатися, що там зменшилася кількість обстрілів. Але насправді інтенсивність там дуже висока, запевняє Ганна Маляр. Наприклад, на Лиманському напрямку щодня фіксують відбиття близько 8 атак.

Ситуація гаряча, але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто так, як воно хвилями йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися. Наші Збройні Сили відповідно готуються до того, щоб дати відсіч. І це не лише бійці до цього готуються. Щодня працюють штаби командування,

– додала вона.

Ганна Маляр підкреслила, що війна – не просто застосування сили "стінка на стінку". Насамперед йдеться про інтелектуальні рішення, глибокий аналіз ситуації, вміння прорахувати ворога, ввести його в оману. Власне, тому про плани наших військових і не говорять публічно.

Уся ця робота робиться, щоб не дати ворогові пройти ні на Куп'янському, ні на Лиманському напрямках,

– наголосила вона.

Спікерка також озвучила цифри, які демонструють, що інтенсивність обстрілів з боку ворога не вщухла. Щотижня налічують близько 8 тисяч обстрілів по всій східній лінії фронту. Це означає, що окупанти використовують плюс-мінус 400 тисяч снарядів.