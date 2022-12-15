Важко, але просуваються вперед, – Гайдай про успіхи ЗСУ біля Сватового та Кремінної

Українські військові продовжують вибивати ворога з рідної землі. Попри намагання росіян вести наступ на Луганщині, ЗСУ досягають певних успіхів і просуваються вперед.

На цьому наголосив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону. Він додав, що ситуація в області складна. Водночас нашим військовим вдається досягнути певних успіхів.

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ЗСУ просуваються вперед

За словами Гайдая, складна ситуація залишається з боку Білогорівки. Там ворог веде постійні обстріли з артилерії, авіації, а також РСЗВ.

Крім того, окупанти намагаються протиснути оборону ЗСУ поблизу цього населеного пункту. Як зазначає глава ОВА, це відбувається уже який тиждень поспіль. І досі нічого досягнути росіянам не вдалося.

Що стосується Сватового та Кремінної, то там навпаки. Там наші війська мають успіх, і вони потроху просуваються вперед. Важко, але все ж таки просуваються вперед,

– додав Гайдай.

Скільки населених пунктів уже звільнили

Напередодні Сергій Гайдай розповів журналістам, скільки населених пунктів на Луганщині вже вдалося звільнити з-під окупації. За його словами, їх налічується 13. Водночас варто зауважити, що у деяких з них ситуація вкрай складна. Ворог настільки люто обстрілював їх, що місцями не вцілів жоден будинок.

Наприклад, така ситуація спостерігається у Макіївці. Якщо говорити про Білогорівку, то там теж не залишилося будинку, який би не був пошкоджений від рук росіян. Тож ця зима там буде вкрай складною, адже про централізоване опалення навіть не йдеться.

Тим часом на окупованій території Луганщини ворог продовжує вправлятися у цинічності. Росіяни планують створити центри військово-спортивної підготовки дітей. У них школярів навчатимуть керувати дронами. Відомо, що цю програму тестуватимуть на окупованих територіях Луганщини та Донеччини, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні.

Зауважимо, що напередодні у зведенні Генштабу ЗСУ опублікували цікаві відомості щодо окупантів. За наявними даними, у Луганську, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру лікують поранених "вагнерівців".