Нищимо російську техніку й склади: в ЗСУ розповіли про перебіг бойових дій на Півдні

Ситуація на Півдні України залишається складною, але контрольованою. Лише за минулу добу, 19 жовтня, наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 440 вогневих завдань.

Уздовж всієї лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Росіяни зосереджуються на введені оборонних дій.

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Яка ситуація на Півдні України

Противник намагається відстежувати стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів. Одного з таких шпигунів наш зенітно-ракетний підрозділ приземлив у Бериславському районі на Херсонщині,

– розповіли в ОК "Південь".

Ворожі війська відкрили мінометний вогонь в напрямку Очаківського порту. Біля Нової Кам'янки та Трифонівки, що на півночі Херсонщини, російські гелікоптери та штурмовики Су-25 завдали 4 ударів. На щастя, минулося без втрат.

ЗСУ нищать російську техніку й склади

Українські військові завдали ворогу значних втрат за добу. Штурмовою авіація Повітряних сил ЗСУ завдала 6 ударів по пунктах розгортання ворожих ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР". Наші гелікоптери Мі-24 та Мі-8 атакували російських солдатів біля Любомирівки.

Українські ракетно-артилерійськими підрозділи виконали понад 440 вогневих завдань. Унаслідок цього російська армія втратила:

43 військових,

6 танків,

9 одиниць автобронетехніки,

2 гаубиці 152 калібру,

командно-штабну машину,

безпілотник-розвідник.

Крім того, вщент знищені 2 склади боєприпасів ворога у Бериславському районі.

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Біля узбережжя Криму маневрують 9 кораблів та катерів росіян. Серед них є 2 великих десантних кораблі, а також 2 носії крилатих ракет, які мають на борту 12 "Калібрів".