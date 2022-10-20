Нищимо російську техніку й склади: в ЗСУ розповіли про перебіг бойових дій на Півдні
Джерело:ОК "Південь"
Ситуація на Півдні України залишається складною, але контрольованою. Лише за минулу добу, 19 жовтня, наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 440 вогневих завдань.
Уздовж всієї лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Росіяни зосереджуються на введені оборонних дій.
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Яка ситуація на Півдні України
Противник намагається відстежувати стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів. Одного з таких шпигунів наш зенітно-ракетний підрозділ приземлив у Бериславському районі на Херсонщині,
– розповіли в ОК "Південь".
Ворожі війська відкрили мінометний вогонь в напрямку Очаківського порту. Біля Нової Кам'янки та Трифонівки, що на півночі Херсонщини, російські гелікоптери та штурмовики Су-25 завдали 4 ударів. На щастя, минулося без втрат.
ЗСУ нищать російську техніку й склади
Українські військові завдали ворогу значних втрат за добу. Штурмовою авіація Повітряних сил ЗСУ завдала 6 ударів по пунктах розгортання ворожих ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР". Наші гелікоптери Мі-24 та Мі-8 атакували російських солдатів біля Любомирівки.
Українські ракетно-артилерійськими підрозділи виконали понад 440 вогневих завдань. Унаслідок цього російська армія втратила:
- 43 військових,
- 6 танків,
- 9 одиниць автобронетехніки,
- 2 гаубиці 152 калібру,
- командно-штабну машину,
- безпілотник-розвідник.
Крім того, вщент знищені 2 склади боєприпасів ворога у Бериславському районі.Зверніть увагу! Біля узбережжя Криму маневрують 9 кораблів та катерів росіян. Серед них є 2 великих десантних кораблі, а також 2 носії крилатих ракет, які мають на борту 12 "Калібрів".
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