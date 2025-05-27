Пропаганда традиційно "надуває" можливості, – Коваленко описав реальну ситуацію на прикордонні

Окупанти ведуть бої у прикордонні Харківщини й Сумщини. Ситуація складна, втім, можливості агресора далеко не такі, які заявляє російська пропаганда.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Коваленко про бої у прикордонні Сумщини й Харківщини

Російські загарбники накопичують сили в Курській і Бєлгородській областях. Окупанти ведуть бої у прикордонні Сумщини й Харківщини.

Керівник ЦПД наголосив, що Сили оборони готувалися до дій ворога. Зауважив, вся активність росіян супроводжується агресивною пропагандою щодо "обвалу фронту" й нібито "здатності заглибитися ледь не на 50 кілометрів".

Не відповідає дійсності й можливостям російських військ. Оборона СОУ достатньо щільна, і наразі пропаганда росіян традиційно "надуває" можливості російських військ, щоб затерти реальність,

– підкреслив Коваленко.

Додав, що так само було рік тому з подіями у Вовчанську, коли ворог писав про наступ на Харків.

Керівник ЦПД констатував, звісно, бої в прикордонні важкі й там складно через значну кількість російських сил. Однак, можливості окупантів далеко не такі, які озвучують їхні воєнкори. До речі, найголовніше, що самі воєнкори про це теж знають.