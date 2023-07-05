Радіаційний фон в Україні в нормі: яка ситуація у великих містах – карта

Ситуацій на Запорізькій АЕС прикувала увагу українців до стану справ з радіацією загалом у державі. Однак переживати поки не потрібно, адже радіаційні показники у всіх регіонах у межах норми.

Вранці 5 липня в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про спостереження радіометричної мережі у 30 кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Південноукраїнської атомної станцій та на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Радіаційні показники – у нормі

Власне, експерти зареєстрували величини потужності експозиційної дози, що перебувають в межах своїх середньомісячних величин. Це свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об'єктах нашої держави, а й про відсутність перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, що здатні змінити радіаційний фон.

Вплив на навколишнє природне середовище викидів від діяльності АЕС України був зникаюче малим. Найвища величина ПЕД на радіометричної мережі була зафіксована на метеостанції Чорнобиль і становила 166 нЗв/год, що нижче контрольного рівня,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що додаткове опромінення населення України внаслідок роботи атомних станцій було значно нижчим від допустимих рівнів, що визначені санітарно-гігієнічними регламентами відповідно до чинних норм.



Радіаційна ситуація по Україні / Карта Укргідрометцентру

Різні кольори на цій карті позначають різний рівень радіоактивного забруднення:

червоний – потужність експозиційної дози вище або рівна 250 нЗв/год;

– потужність експозиційної дози вище або рівна 250 нЗв/год; помаранчевий – потужність експозиційної дози в межах 200 - 250 нЗв/год;

– потужність експозиційної дози в межах 200 - 250 нЗв/год; жовтий – потужність експозиційної дози в межах 150 - 200 нЗв/год;

– потужність експозиційної дози в межах 150 - 200 нЗв/год; зелений – потужність експозиційної дози в межах 100 - 150 нЗв/год;

– потужність експозиційної дози в межах 100 - 150 нЗв/год; блакитний – потужність експозиційної дози в межах 50 - 100 нЗв/год;

– потужність експозиційної дози в межах 50 - 100 нЗв/год; синій – потужність експозиційної дози нижче 50 нЗв/год;

– потужність експозиційної дози нижче 50 нЗв/год; сірий – дані не найшли.

Інтерактивна карта з показниками радіоактивного забруднення доступна на сайті Укргідрометцентру.

Зазначимо наостанок, що ніч на 5 липня на Запорізькій АЕС минула спокійно. Зокрема, рівень води у ставку-охолоджувачі станції – без змін. Себто він становить 16,56 метра.