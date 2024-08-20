У Вовчанську окупанти готуються до штурмових дій, – ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку протягом минулої доби суттєвих змін не відбулося і ситуація залишається стабільно напруженою. Так, вояки російської армії продовжували атакувати позиції Сил оборони, не припиняючи спроб прориву.

Таку інформацію розповіли у пресслужбі ОТУ "Харків" станом на ранок 20 серпня.

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Яка ситуація у Вовчанську

В ОТУ "Харків" розповіли, що в районі населеного пункту Глибоке противник активізував повітряну розвідку та проводив міжпозиційні переміщення штурмових загонів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, одночасно евакуюючи свої втрати.

У Липцях ворог, аби поповнити втрати, заводив на позиції штурмові групи зі складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу. Так, противник проводив заходи логістичного забезпечення.

Російські окупаційні війська провели ротацію на передових позиціях поблизу Стариці, а також здійснювали переміщення особового складу, боєкомплекту та продовольства неподалік Бугруватки та Огірцевого.

У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району багатоповерхової забудови,

– додали там.

В ОТУ "Харків" зазначили, що протягом минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. Також ворог завдав 1 авіаудар з використанням 2-х КАБів. Крім того, окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та 443 рази обстріляли позиції Сил оборони України.



Від початку цієї доби триває 4 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.