Обстріли зі штурмової авіації та артилерії: ворог гатить по Україні і хоче втримати позиції

Українські захисники та захисниці 139 добу протистоять російському ворогу. Він нещадно гатить по Україні з різноманітної зброї і намагається втримати раніше зайняті позиції.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що відбувається на всіх напрямках бойових дій. Оперативну інформацію станом на 06:00 12 липня – читайте далі.

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Яка ситуація на всіх напрямках: дані Генштабу

Без суттєвих змін залишається ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. На останньому ворог застосував реактивну артилерію, щоб обстріляти район населеного пункту Старикове Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів. Нашим воїнам вдалося жорстко придушити спробу росіян штурмувати Дементіївку.

На Слов'янському напрямку підрозділи ворога також продовжували штурмові дії в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. У такий спосіб вони хотіли покращити своє тактичне положення. Втім, їхні дії були невдалими, адже ЗСУ вкотре відігнали окупантів геть.

Водночас, як зазначають у Генштабі, російська армія обстрілювала із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка. Також були здійснені артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та авіаудар поблизу Серебрянки.

Покращити тактичне становище противник намагається і на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Там він здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення – має на меті обмежити дії підрозділів Сил оборони України. Це не єдині злочинні дії окупантів на цьому напрямку – ще застосовують штурмову та армійську авіацію, проводять фортифікаційне обладнання передових позицій.

Інформуючи про ситуацію на Бахмутському напрямку, слід зауважити, що росіяни здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

Яковлівка

Берестове

Покровське

Соледар

Білогорівка

Вершина

Новолуганське

Кодема

Бахмут

Весела Долина

Також ворог вкотре завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

Неспокійною ніч була і на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Жителі районів Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського потерпали від артилерійських обстрілів окупанта. Крім того, було завдано авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про обстановку на Південнобузькому напрямку. Там загарбники зосереджують зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Щоб обмежити дії українських військ ведуть обстріли зі ствольної артилерії та завдають авіаударів в районах окремих населених пунктів.

Крім того, згідно з оперативною інформацією, в акваторії Чорного та Азовського морів противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Зброя перебуває у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України.

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