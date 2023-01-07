В Енергодарі близько 3000 працівникам ЗАЕС окупанти примусово видали російські паспорти
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують знущатися з цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Так, близько 3 тисяч працівників ЗАЕС примусово отримали паспорт країни-агресорки.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зазначають, що окупанти продовжують тероризувати цивільне населення.
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Паспорти видали під примусом
Генштаб підкреслює, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують як психологічно, так і фізично тиснути на мешканців. До прикладу, в Енергодарі, що на Запоріжжі, близько 3000 співробітників Запорізької АЕС отримали російські паспорти. Загарбники видавали їх силою.
Але і це ще не все. Ворог вивів з обігу гривню. Перед тим росіяни погрожували підприємцям штрафами, а також вилученням майна. За наявними даними, окупанти захопили усе більше помешкань. Вони заселяються в оселі тих містян,які були вимушені покинути Енергодар.
Цікаво, що тероризують не лише українців, а й своїх. До прикладу, візьмемо Бєлгородську область, в якій постійно щось вибухає. Там не змогли впоратися з набором добровольців до військ територіальної оборони. Тож для виконання плану вже залучили місцеву поліцію.
Правоохоронці влаштували обходи по квартирах і приватних будинках. Вони займаються переписом чоловічого населення призовного віку. Але й це ще не все. Поліцейські проводять бесіди з мешканцями Бєлгородської області. Цим вони намагаються популяризувати службу у війську.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС
- На днях президент Туреччини Реджеп Ердоган спілкувався телефоном з Владіміром Путіним. Після цього він мав розмову також і з президентом України Володимиром Зеленським.
- Як зазначив глава держави, у розмові з турецьким колегою вони торкнулися теми ядерної безпеки. Зокрема ситуації, яка склалася на Запорізькій АЕС. Як наголосив Зеленський, окупантів на її території не має бути взагалі.
- Додамо, що очільник Енергоатому Петро Котін зазначив, хто ж може зупинити свавілля та тероризм росіян на ЗАЕС. На його думку, такими повноваженнями володіють миротворці з ООН. Вони б, переконаний Котін, могли позитивно вплинути на ситуацію. Якщо говорити про МАГАТЕ, то їй наразі це не вдається.
- Наостанок коротенько пройдімося ситуацією в регіоні. Як зазначив міський голова Іван Федоров, спостерігається тенденція втечі ворога з Запоріжжя. Це пов'язано з тим, що інтенсивність ударів ЗСУ зросла.