Росіяни продовжують знущатися з цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Так, близько 3 тисяч працівників ЗАЕС примусово отримали паспорт країни-агресорки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зазначають, що окупанти продовжують тероризувати цивільне населення.

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Паспорти видали під примусом

Генштаб підкреслює, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують як психологічно, так і фізично тиснути на мешканців. До прикладу, в Енергодарі, що на Запоріжжі, близько 3000 співробітників Запорізької АЕС отримали російські паспорти. Загарбники видавали їх силою.

Але і це ще не все. Ворог вивів з обігу гривню. Перед тим росіяни погрожували підприємцям штрафами, а також вилученням майна. За наявними даними, окупанти захопили усе більше помешкань. Вони заселяються в оселі тих містян,які були вимушені покинути Енергодар.

Цікаво, що тероризують не лише українців, а й своїх. До прикладу, візьмемо Бєлгородську область, в якій постійно щось вибухає. Там не змогли впоратися з набором добровольців до військ територіальної оборони. Тож для виконання плану вже залучили місцеву поліцію.

Правоохоронці влаштували обходи по квартирах і приватних будинках. Вони займаються переписом чоловічого населення призовного віку. Але й це ще не все. Поліцейські проводять бесіди з мешканцями Бєлгородської області. Цим вони намагаються популяризувати службу у війську.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС