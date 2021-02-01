Радикалізація російських протестів: яка ціна геополітичних провалів Путіна

У Росії 31 січня знову відбулися протести проти президента Росії Володимира Путіна. Також з'явилася інформація, що за останні 20 років очільник Кремля витратив 609 мільярдів доларів з державного бюджету на геополітичні проєкти.

Джерело: 24 канал

Журналіст та автор блогу "Теории заговора" Олексій Печій вирішив проаналізувати останні події, які сколихнули Росію.

Читайте також Метушня в оточенні Путіна: хто може стояти за фільмом Навального про палац президента Росії

На ютуб-каналі 24 каналу відбудеться стрім, де він спробує відповісти на такі питання:

яку ціну заплатила Росія за геополітичні провали Путіна;

яка стратегія Олексія Навального проти влади у Кремлі.

А також про жорстокість ОМОНу проти протестувальників.

Все це в прямій трансляції о 20:00 – не пропустіть!

Дивіться пряму трансляцію з Олексієм Печієм про події в Росії на 24 каналі: відео