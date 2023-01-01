У фонді "Повернись живим" розповіли, чого зараз найбільше потребують наші військові

Західні союзники надають значну допомогу Україні у боротьбі проти Росії. Волонтери також працюють над тим, аби допомогти українським бійцям зі зброєю.

Однак ЗСУ й надалі потребують певних видів озброєння, які могли б суттєво підсилити їх на полі бою. Про це 24 каналу розповів керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

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За його словами, якщо говорити у розрізі міжнародного партнерства, то українським бійцям бажано було б мати більше броньованої техніки.

Українські бійці мають потребу у високоточних боєприпасах

Також Збройним Силам України бракує високоточних боєприпасів.

"Йдеться саме про високоточні снаряди, тому що навіщо витрачати 10 – 15 звичайних, якщо можна використати один програмований снаряд?" – заважив Римарук.

Керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" додав, що українські військові вже продемонстрували, що за допомогою таких снарядів можуть вражати цілі з точністю до сантиметра навіть на досить великих відстанях.

Яка зброя від міжнародних партнерів потрібна ЗСУ

Також українські бійці мають потребу у важкому піхотному озброєнні, зокрема у танках. Як зазначив Римарук, хотілося б, аби ЗСУ мали більше сучасних танків.

"Будемо раді, якщо США нарешті ухвалять рішення про надання нам M1 Abrams. Такі танки у США є в достатній кількості", – сказав представник фонду "Повернись живим".

Він зауважив, що великою допомогою для України стала система протиракетної оборони Patriot

Ще б 3 таких комплекси – і українська протиповітряна оборона на 100% закрила б небо над Україною. І ми б не так сильно боялися крилатих та балістичних ракет з боку Росії,

– сказав Римарук.

Керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" додав, що також Україні дуже потрібна сучасна авіація. Гарним варіантом стали б винищувачі F-16 або їхні аналоги.

Волонтери хочуть закупити ПЗРК та піхотну стрілецьку зброю

Є й такі речі, які можуть купити волонтери. Як розповів Римарук, зараз фонд "Повернись живим" активно шукає кілька видів озброєння.

Переносні зенітно-ракетні комплекси . За словами Римарука, такі ПЗРК – досить дієва річ, яка чудово показала себе у дії проти ворожої авіації.

. За словами Римарука, такі ПЗРК – досить дієва річ, яка чудово показала себе у дії проти ворожої авіації. Піхотна стрілецька зброя. Як зазначив керівник воєнного департаменту "Повернись живим", фонд хоче закупити зенітні установки, а також великокаліберні автомати та кулемети. Римарук додав, що у цьому є потреба у багатьох підрозділах.

Потреби Збройних Сил України: коротко