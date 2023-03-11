Наєв назвав зброю українського виробництва, яка ефективно показує себе на війні

За час повномасштабного вторгнення Україна отримала чимало західного озброєння від партнерів та союзників. Однак за понад рік великої війни себе ефективно показали й зразки озброєння українського виробництва.

Про це в інтерв'ю розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що важливо мати високоточну зброю всього спектра дії, аби завдавати значних втрат противнику.

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Яка українська зброя проявила себе за час вторгнення

Сергій Наєв відзначив, що за час повномасштабної війни ефективно себе показали безпілотні літальні комплекси, які здатні передавати інформацію в реальному часі, а також корегувати вогонь засобів ураження. Крім того, деякі безпілотники можуть самостійно виявляти ворожі цілі й атакувати їх.

Однак щодо української зброї, генерал-лейтенант відзначив протитанковий ракетний комплекс типу "Стугна", який має дальність ураження до 5 кілометрів. Також добре себе проявив тактичний ракетний комплекс "Вільха" з дальністю ураження по наземних цілях до 100 кілометрів.

Також командувач Об'єднаних сил ЗСУ відзначив й протикорабельний комплекс "Нептун" з дальністю ураження до 300 кілометрів.

Крім цього, налагоджено постачання іноземних зразків озброєння, таких як протитанкові ракетні комплекси типу Javelin, артилерійські системи калібру 155 міліметри Cаesar французького виробництва, М777 американського виробництва, Кrab польського виробництва, PzH 2000 німецького виробництва тощо, а також РСЗВ HIMARS, MLRS-270 з дальністю дій до 80 кілометрів,

– відзначив Наєв.

Саме 2 протикорабельні ракети "Нептун" у квітні 2022 року відправили на дно флагман російського чорноморського флоту – крейсер "Москва", який в перший день повномасштабного вторгнення штурмував острів Зміїний і був відправлений українським прикордонником у всім відомому напрямку.