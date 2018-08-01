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Яка фірмова оболонка для смартфонів найкраща: опублікували рейтинг

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Яка фірмова оболонка для смартфонів найкраща
Яка фірмова оболонка для смартфонів найкраща / Фото з вільних джерел

У погоні за продуктивністю своїх смартфонів виробники не лише нарощують не лише потужність заліза, але й модифікують операційну систему. Розробники бенчмарку Master Lu Benchmark протестували свіжі версії найбільш популярних графічних оболонок та оприлюднили рейтинг їх продуктивності, який, до слова виявився доволі неочікуваним.

Про це повідомляє Gizguide.

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Всі протестовані пристрої оцінювалися за низкою параметрів: швидкість включення смартфона, завантаження веб-сторінок, копіювання файлів та інших повсякденних операцій. Крім того, вимірювалась швидкість анімації при використанні робочого столу і прокрутки фотографій в галереї. Зрозуміло, не обійшлося і без виміру продуктивності окремих додатків. На підставі отриманих даних і був складений зведений рейтинг продуктивності популярних графічних оболонок на базі Android.

ТОП-10 фірмових оболонок для смартфонів
ТОП-10 фірмових оболонок для смартфонів 

Перше місце отримала Hydrogen OS, під управлінням якої працюють смартфони марки OnePlus. EMUI від Huawei зайняла другу сходинку віртуального п'єдесталу пошани, а замикає трійку лідерів Smartisan OS, що встановлюється на пристрої однойменного бренду.

Фірмова оболонка Hydrogen OS
Фірмова оболонка Hydrogen OS

Популярна MIUI, розроблена компанією Xiaomi, змогла зайняти лише четверту сходинку рейтингу, випередивши дітище Oppo під назвою Color OS. Примітно, що лише на шостій позиції розташувалася корейська операційка від Samsung – Experience, яка змогла обігнати чистий Android, встановлений на смартфонах лінійки Google Pixel.


Фірмова оболонка MIUI​

Замикають ТОП-10 продуктивних модифікацій Android HTC Sense, Vivo FunTouch OS і Nubia UI.

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Зрозуміло, що тестування носить швидше інформаційний характер: повного списку випробувань автори рейтингу так і не опублікували. Але, можливо, розробники врахують результати тестування в подальших оновленнях, щоб зробити свої графічні оболонки ще швидшими.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Huawei Xiaomi Android
Джерело: 24 Канал
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