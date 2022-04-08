Якби росіяни справді хотіли когось "освободіть", вони б дали 2 – 4 дні на евакуацію, – Гайдай

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про евакуацію цивільних з Луганщини, яка опинилася під щільним обстрілом агресора. Він повідомив, що окупанти цинічно обстрілюють гуманітарні коридори.

Гайдай: Будемо вивозити всіх людей до останнього

Про це Сергій Гайдай заявив під час звернення у своєму телеграмі. Він розповів, що наразі триває евакуація з населених пунктів Луганської області.

До теми Оркам взагалі не потрібна територія Луганщини, їм потрібна галочка на її адмінмежі, – Гайдай

Саме зараз триває евакуація. Будемо вивозити всіх людей до останнього, поки є можливість. Розуміємо, що тиск орків тільки збільшується. Обстріли тільки збільшуються,

– сказав Гайдай.

Російська пропаганда виправдовує війну Росії проти України буцімто вони прийшли "освободіть" українців. Та Гайдай спростував фейк окупантів, адже їм начхати на людей.

Він зазначив, якби росіяни слідували своїм словам, то принаймні дали можливість евакуюватися цивільним. Натомість агресор здійснює обстріл гумкоридорів.

Якби вони були нормальні... Якби вони так, як кажуть, думали про цивільних, вони б дали 2 – 4 доби, щоб вивезли цивільних з міст. Але навіть ті гуманітарні коридори, про які ми домовлялися, вони все одно обстрілюють. Паскуди! Що тут зробити,

– резюмував Гайдай.

Раніше Сергій Гайдай закликав мешканців Луганської області евакуюватися. Він заявив, що чекати більше не можна.

Також слід евакуюватися жителям Донеччини та Харківщини.

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