Якби СБУ не затримала навідників ГРУ, без світла могла лишитись частина України, – експерт

Якби Служба Безпеки України не затримала російських навідників у трьох областях, то без світла могла залишитись вся Північ України.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький, передає 24 Канал.

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На фоні обстрілів останньої ночі, експерт підкреслює, що наслідки для енергетики могли бути значно гіршими.

На дворі березень, а найапокаліптичніші прогнози, щодо "зими без світла і тепла" не збулись. Чому росіянам не вдався їх план? Крім ракетних обстрілів, по енергетиці мали бити і шахеди. Однак для них потрібне дуже точна робота навідників. А з навідниками у росіян якраз проблеми. Днями контррозвідники Служби затримали агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Якби не дії СБУ, то Північ України могла лишитись без світла,

– акцентує політолог.

Експерт вважає, що українська критична інфраструктура залишається основною ціллю для ударів.

"Наслідки від дій цих навідників могли б справді бути критичними – сотні тисяч людей залишались би без світла. Саме тому робота на випередження для СБУ є пріоритетом", – пише Голобуцький.

"Підлеглі Малюка попередили збитки на мільярди гривень, бо перебували на крок попереду росіян. Тому затримують подібних навідників, підривників, підпалювачів до того, як вони встигали виконати завдання кураторів", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що контррозвідники Служби затримали агентів російської військової розвідки. Двоє киян готували серію повітряних атак Росії на високовольтні електролінії. Це б призвело до знеструмлення областей.