Які дні в Україні є траурними та які заборони вони передбачають

В Україні спалахнув скандал через блогерів мільйонників, які розважалися у День пам'яті жертв Голодомору. Свою цинічну поведінку "лідери думок" пояснили тим, що не знали, що 27 листопада в Україні траур.

Через це журналісти 24 каналу вирішили розповісти скільки жалобних днів у році та коли їх відзначають. Читайте далі у матеріалі.

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На державному рівні в Україні щороку відзначають 9 скорботних днів. Вони пов'язані з трагічними датами в історії нашої держави.

Жалобні дні в Україні

День пам'яті жертв Голокосту

Відзначають щороку 27 січня. Скорботний день запровадили указом президента 5 липня 2011 року.

День Героїв Небесної Сотні

Пам'ятний день встановили указом президента 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості духу громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Його щороку відзначають 20 лютого.

День Чорнобильської трагедії

Аби застерегти ядерні катастрофи та згуртувати населення на боротьбу з 1990 року в Україні вшановують жертв вибуху на Чорнобильській АЕС. Президія Верховної Ради УРСР встановила 26 квітня – день вибуху ЧАЕС – пам'ятним днем.

День пам'яті та примирення

Щорічно відзначають 8 травня. Скорботний день встановили указом президента від 24 березня 2015 року.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу

Відзначають щороку згідно з постановою Верховної Ради від 12 листопада 2015 року та указом президента від 16 травня 2014 року. Дату встановили 18 травня.

День пам'яті жертв політичних репресій

Пам'ятну дату встановили ще 21 травня 2007 року. Жертв щороку вшановують у третю неділю травня. У 2021 році вона випала на 16 травня, а у 2022 році відзначатимуть 15 травня.

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День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

Відзначають 28 серпня. Пам'ятну дату встановили у 2019 році. Вона присвячена дню виходу з оточення в Іловайську, коли українська армія зазнала найбільших втрат.

День пам'яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

З 2018 року відзначають щороку у другу неділю вересня. У 2021 році дата випала на 12 вересня, а у 2022 році – 11 вересня.

День пам'яті жертв Голодоморів

Пам'ять заморених голодом щороку вшановують у четверту суботу листопада. У 2021 році – 27 листопада, у 2022 році – 16 листопада. День скорботи встановили ще у 1998 році, а зміни до указу внесли у 2007 році.

Які заборони діють у ці дні

У дні жалоби на радіо та телебаченні заборонено транслювати комедійні, еротичні та розважальні фільми, передачі й музичні кліпи. Крім того, не можна проводити вікторини та розіграші призів.

Крім того, заборонено транслювати рекламні ролики, що містять елементи гумору та еротики. Інформацію про траур слід поширювати щонайменше раз на годину. На екрані має бути зображення свічки, а о 12:00 – хвилина тиші.