Які документи можуть вимагати ТЦК, а які – лише поліція: юрист пояснила різницю

Під час воєнного стану перевірки документів за участю представників ТЦК та СП стали звичним явищем у різних містах України. Водночас часто виникає плутанина щодо того, що саме мають право вимагати ТЦК і де починаються повноваження поліції.

Як пояснила адвокат Юлія Антонюк у коментарі УНІАН, під час мобілізаційних заходів військово-облікові документи можуть перевіряти представники ТЦК, працівники поліції, а в окремих випадках – і Державної прикордонної служби.

Які документи не мають права вимагати ТЦК?

Водночас ключове розмежування полягає не в самому факті перевірки, а в її змісті та наслідках.

За словами юристки, ТЦК мають право вимагати лише документи, які безпосередньо стосуються військового обліку або посвідчення особи.

Натомість встановлення особи, а також застосування заходів примусу – зокрема затримання чи доставлення до відділку – належать виключно до повноважень поліції.

Адвокат зазначила, що громадянин під час перевірки має право вимагати, аби представник ТЦК представився, назвав посаду, показав службове посвідчення та пояснив підставу перевірки. Вона також наголосила: сам факт перевірки документів не дає працівникам ТЦК права затримувати людину силоміць та доставляти її до військкомату.

Адвокат Юлія Антонюк наголосила, якщо представник ТЦК не може підтвердити свої повноваження, громадянин може відмовитися показувати документи.

Також, за її словами, закон зобов'язує лише показати документи для перевірки, а не передавати їх у руки.

Крім того, юристка зазначила, що працівники ТЦК не можуть вимагати документи та інформацію, які не стосуються військового обліку. Зокрема, йдеться про банківські дані, відомості про доходи чи майно, а також медичні довідки та інші особисті документи, не пов’язані з військовим обліком.

У підсумку юристка підкреслила: ТЦК можуть перевіряти лише військово-облікові документи, тоді як встановлення особи та застосування примусових заходів є виключною компетенцією Національної поліції.

До слова, раніше повідомлялося, що суд зобов'язав звільнити зі служби студента, якого мобілізували попри наявність права на відстрочку. Чоловік показував у ТЦК студентський квиток, однак його все одно призвали.