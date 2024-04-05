9 дивовижних "фішок": Business Insider аналізує бойові прийоми ЗСУ у війні з Росією

За час повномасштабного вторгнення Україна застосовувала різні інновації для ефективної боротьби з Росією. Союзники надали мільярди доларів військової допомоги, при цьому українські воїни демонструють і власну спритність та креативність.

Видання пише, що українські захисники вигадали чимало "фішок" – від встановлення ракетних установок на цивільні пікапи до пластикових безпілотників, озброєних вибухівкою.

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"Кошмаромобіль"

Це саморобна реактивна система залпового вогню, яку бійці встановили на кузови цивільних пікапів. Завдяки мобільності пікапів та смертоносній силі реактивних снарядів українські військові назвали цей транспортний засіб "Кошмаромобілем".

Авто обладнують і іншим озброєнням. Так, одна військова частина в Куп'янську встановила старі зенітні гармати КС-19 радянських часів на цивільні вантажівки.

Ракети "Нептун"

Ефективність власних ракет "Нептун" Україна продемонструвала у квітні 2022 року потопивши головний корабель Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва".

Коли ж ракети допрацювали. Україна почала використовувати ракети "Нептун" для ударів по Криму, пише видання. Уточнюють, що саме таким чином було знищено кілька російських ППО С-400.

Дрони "Морські малюки"

Попри те, що Україна не має військово-морського флоту, нам все ж вдалось вивести з ладу майже третину російських військових кораблів.

Видання зазначає, що українські військові використовували для атак безпілотні морські дрони, які влучно назвали "Морськими малюками". Ці дрони завдали серйозної шкоди російським суднам.



Морські дрони ввели з ладу третину російських кораблів / Фото AP

Дрони-камікадзе

Також одним із винаходів є саморобні ударні безпілотники, які виготовлені з використанням недорогих аматорських FPV-дронів. Вони здатні нести вибухівку, прикріплену до них застібками-блискавками і скотчем.

Відносно дешеві українські безпілотники не обов'язково можуть зрівнятися з висококласними баражуючими боєприпасами, але ці літальні апарати все одно завдатють удари, використовуючи боєголовки РПГ і пластичну вибухівку,

– ідеться у статті.

Використання "затрофеєних" танків Росії

! Ефективність безпілотників як у повітрі, так і на морі буквально спричинала бумт в українській індустрії дронів. Близько 200 компаній зосередились на виробництві безпілотників.

Водночас в Україні все ще не вистачає зброї. Видання зазначає, що Київ покладається на зброю, яку надають союзники, але при цьому не соромиться використовувати і "трофейну" зброю, яку відбирає у ворога.

"Україна має багато російської техніки, в тому числі російські бойові танки, але їй часто доводиться проходити ремонт, перш ніж вона може бути використана в бою. І не завжди є доступ до запчастин", – додають аналітики.

Решітки для танків

Українські війська побудували імпровізовані "решітки" у спробі захистити бронетехніку від ударів безпілотників – хоча імпровізованої броні зачасту все ж недостатньо, варто зазначити, що така ж ситуація і в росіян.

Незвичайне спорядження ракет

Інновації, які застосовують захисники, не обмежуються лише наземними засобами. Видання зазначає, що наші військові встановили на винищувачі МіГ-29 ракети AGM-88 HARM, які призначені для полювання на радарні системи – безпрецедентне озброєння для українських літаків радянської розробки через західне походження ракет і несумісність з такими бортами.

При цьому видання цитує генерала Годжеса про те, що модифікації літаків продемонстрували технічну і тактичну кмітливість українських військових.

Ви не можете просто повісити будь-яку ракету на будь-який літак – тут задіяна ціла низка авіоніки та інших аспектів польоту і високоефективних літаків. А вони це зробили,

– зазначив Годжес.

"Франкен"-зброя

Українські військові також намагались покращити і систему ППО, а для цього "об'єднали" західні ракети "земля-повітря" та пускові установки радянських часів. Цю програму називають FrankenSAM – відсилка до "Франкенштейна".

Імпровізована система протиповітряної оборони була створена для захисту енергетичної системи України у зимовий період.

Приманки

Як це працює? Українські сили використовують поставлені США ракети класу "повітря-повітря" AIM-9, які також можуть використовуватися в як ракети класу "повітря-поверхня".

Україна часто використовує "підробки" зброї, щоб ввести в оману Росію. Зокрема, мова і про бутафорські танки часів Першої світової війни.

Звісно, Росія робить те саме, але менш вдало, відзначають аналітики. Уточнюють, що спосіб "приманки" стає все складнішим через розвиток військових технологій, зокрема, тепловізорів, які полегшують виявлення підробок.

З прикладів – Україна розміщувала зроблені з дерева ракетні установки HIMARS для відведення вогню від справжніх цілей.