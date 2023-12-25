Росія готує ІПСО проти України: у ГУР розкрили плани ворога

Російські загарбники готують інформаційно-психологічні операції проти України. На просування пропагандистських наративів агресор витрачає величезні ресурси.

Представник ГУР в ефірі телемарафону розкрив плани ворога. Андрій Юсов зауважив, що йдеться про цілу низку ІПСО, пише 24 Канал.

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"Як всередині нашої держави, так і зовні"

Юсов наголосив, що йдеться не про період, безпосередньо пов'язаний зі святами. Зазначив, що наразі фіксують розгортання цілої низки інформаційно-психологічних пропагандистських операцій проти України.

Як всередині нашої держави з метою розхитати єдність, демотивувати суспільство, розколоти та зрештою зламати волю до опору. Так і назовні, з метою послабити проукраїнську коаліцію, послабити підтримку України в економічному, військовому планах,

– розповів представник ГУР.

Також підкреслив, що на просування своїх наративів окупанти витрачають величезні ресурси. Адже це все одно дешевше, аніж продовжувати фінансувати повномасштабне вторгнення, бойові дії по всій лінії фронту. Тож спроби ворога будуть продовжуватися.

"Зараз надзвичайно важливий період для України. І в міжнародному плані прийматимуться ключові рішення стосовно продовження нашої підтримки. Тому українське воєнно-політичне керівництво зараз активно працює для зриву планів ворога й захисту українських інтересів", – підкреслив Андрій Юсов.

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