Не існує "тіньового флоту": які країни відкрито перевозять російську нафту

"Тіньовий флот" – це абсолютно медійна технологія, за допомогою якої дещо наївно намагаються прикрити участь в перевезенні російської нафти абсолютно конкретних країн. А також, можливо, небажання вживати простих та зрозумілих заходів. Далі наводжу суто факти.

Які країни найбільше перевозять російську нафту

У травні 2024 року танкери судновласників Греції перевезли з Балтійського моря більше, ніж танкери будь-якої іншої країни: 3,4 мільйона тонн російської нафти – 30,55%, кількість танкерів 29 зі 100.

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Танкери офшорних юрисдикцій, де одразу дійсно непросто встановити реальних власників, лише на третьому місці серед країн, які перевозять російську нафту: 1,3 мільйона тонн, 11,62%, 12 танкерів зі 100.

З європейських країн відзначилися ще судновласники Молдови: 0,5 мільйона тонн, 4,74%, 5 танкерів. Компанії UAE-Russia – на другому місці: 1,8 мільйона тонн, 16,62%, 17 танкерів.

Інформація по показниках всіх перевізниках-власниках танкерів нижче:

Греція – 29 танкерів 3,4 мільйона тонн російської нафти, 55% від загального обсягу за травень 2024 року.

UAE-Russia – 17 танкерів, 1,8 мільйона тонн, 16,62%;

FOC countries – 12 танкерів, 1,3 мільйона тонн, 11,62%;

Китай – 11 танкерів, 1,2 мільйона тонн 11,10%;

Індія – 7 танкерів, 819 тисяч тонн 7,24%;

В'єтнам – 6 танкерів, 654 тисячі тонн, 5,78;

Туреччина – 6 танкерів, 611 тисяч тонн, 5,41%;

Молдова – 5 танкерів, 536 тисячі тонн, 4,74%;

Азербайджан – 3 танкери, 326 тисяч тонн, 2,88%;

Казахстан – 2 танкери, 232 тисячі тонн, 2,06%;

Сінгапур – 1 танкер, 113 тисяч тонн, 1%;

Кувейт – 1 танкер, 112 тисячі тонн, 0,99%.

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Цю інформацію, на відміну від цифр, якими годують світ провідні інформаційні агенції, ми зібрали по кожному танкеру.

з портів Росії в Чорному морі в травні 2024 року перевезли на експорт в 3,2 раза менше, ніж з портів Росії в Балтійському морі – 3 498 137 тонн.

На карті з танкерами позначені данські, британські та французькі протоки, що контролюються країнами НАТО, які мають прості та ефективні механізми припинити цей вічний двигун російського фінансування війни.



Місця, у яких можна зупинити експорт російської нафти / Карта автора