Тисячі доларів: ветеран розповів обурливу історію про вимагання хабарів у військових на МСЕК

Українські військові часто стикаються з вимаганням коштів на МСЕК для доведення свого ж діагнозу. Суми різні – від кількох до 8-10 тисяч доларів і більше. Все залежить від деяких факторів.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився ветеран та громадський діяч Олег Симороз, зазначивши, що члени МСЕК люблять маніпулювати діагнозами. Він поділився історією свого знайомого, який втрапив у "лапи корупціонерів".

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За словами ветерана, Медико-соціальній експертній комісії фактично надали право визначати та спекулювати темою рівня працездатності, а відповідно посилатися на певну групу.

У моєму випадку все очевидно – це підписати собі вирок. У мене висока парна ампутація. Не може бути нічого іншого як пожиттєва 1 група,

– сказав Симороз.

Проте у випадках його знайомих нерідко виникали питання: в когось були тимчасові поранення, які ще тривалий час будуть їх супроводжувати; в когось травми, які потребують дослідження, приміром, серйозна контузія з ураженням головного мозку та вогнепальним пораненням.

"Люблять дуже сильно маніпулювати. Дане право з пожиттєвим статусом або переглядом через рік <..> Це ж класика жанру дрібних корупціонерів, які сидять з відкритими шухлядами, аби туди гроші класти. І починається історія, мовляв, "я тобі можу пожиттєво дати, але ж у тебе не пожиттєва, ти ж розумієш. У тебе, звісно, може бути 2 група, але знаєш, 2 групу уже ніхто не пише. Я, мабуть, напишу 3, хоча бачу, що ти хлопець хороший", – поділився громадський активіст.

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На його думку, внаслідок великих корупційних можливостей нормативно-правових актів члени МСЕК зловживають своїм службовим становищем та впливом, і в результаті отримують неправомірну вигоду. Або ж, навпаки, ухвалюють несправедливе рішення щодо українських військових, бо вони не дали хабар.

Щоб у тебе не була 3 група, а була 2 група, і, щоб, наприклад, вона була пожиттєва – декілька тисяч доларів. Для повністю здорових людей – близько 8-10 тисяч доларів і більше,

– зазначив ветеран.

"Як це працює, якщо не ідіот цим займається? Досліджують кожну людину, виявляють та розуміють найслабшу сторону по здоров'ю, і її розвивають. Якщо там є 3 група, вони намалюють 1 групу, це легше і коштує дешевше. Якщо людина повністю здорова і треба намалювати хоча б 3 групу, то стає дорожче. Такий ось супермаркет", – додав він.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні припинять існування центри та бюро медико-соціальних експертних комісій. Однак, як вважає Олег Симороз, ліквідація МСЕК нічого не дасть. Необхідно дивитися у глибину проблеми та шукати реальні шляхи вирішення.