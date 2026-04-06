Туди кинули всі сили: Зеленський заслухав доповідь про найскладніші напрямки фронту
- Зеленський обговорив з військовим командуванням ситуацію на фронті, особливу увагу зосередили на Олександрівському та Покровському напрямках.
- Президент наголосив на важливості посилення дипломатичних позицій України через сильні позиції на фронті та далекобійні можливості.
Головнокомандувач Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли Володимиру Зеленському щодо ситуації на фронті та операцій Сил оборони.
Про це президент України повідомив у понеділок, 6 квітня.
Де на фронті зараз найгарячіше?
Зеленський обговорив з Сирським та Гнатовим перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках – саме там нині зосереджені основні зусилля російської армії та відповідна протидія українських сил.
Вдячний усім нашим підрозділам за відчутні результати в ураженні окупантів,
– написав глава держави.
Також він зазначив, що йшлося про українські дипстайкі і визначення відповідних пріоритетів. За словами Зеленського, далекобійні удари сприяють скороченню російських доходів, насамперед від нафти: це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках.
Окрім цього, президент повідомив, що разом із військовим командуванням затвердив подальші кроки.
Він наголосив, що сильні позиції України на фронті та у сфері далекобійних можливостей мають посилювати і дипломатичні позиції держави та її взаємодію з партнерами.
Ситуація на передовій: останні новини
6 квітня аналітики DeepState повідомили, що українські військові мали успіхи у просуванні на фронті. Підрозділам 129 окремої важкої механізованої бригади вдалося відновити контроль поблизу Амбарного у Харківській області.
У самій 129 ОВМБр наголосили, що просування вперед дається ціною надзвичайних зусиль, мужності та професійної роботи штурмових підрозділів, операторів БпЛА й артилерії.
Нещодавно російське міноборони заявило про "захоплення усієї Луганщини". У Третій штурмовій бригаді спростували заяву росіян, зазначивши, що ЗСУ контролюють населені пункти Надія, Новоєгорівка та Греківка.