Які області все ще залишаються у червоній зоні: показники МОЗ

В Україні станом на 18 грудня 8 областей перебувають у червоній зоні епіднебезпеки, усі інші області – у жовтій зоні.

У червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області.

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Показники захворюваності

Найвищий показник рівня захворюваності станом на 17 грудня зафіксований у Києві – 522 при показнику 75 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Херсонській (130).

Щодо рівня охоплення тестуванням, то найвищий показник станом на 17 грудня у Полтавській області – 2 696 при показнику 300 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Чернігівській області (617).

У Києві цей показник зафіксований на рівні 2463.

Показники госпіталізації

Щодо рівня госпіталізацій, то найвищий показник у Хмельницькій області – 54, 1 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій (21,2).

У Києві цей показник становить 35, 1.

Щодо завантаженості ліжок з киснем, то наразі найвищий показник зафіксували у Закарпатській області – 48,2 % при показнику 65%, найнижчий – у Запорізькій і Херсонській областях (на рівні 20 % у кожній з цих областей).



Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ